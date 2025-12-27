Besançon : 3.000€ d’achats avec une carte bleue volée le soir du réveillon de Noël

Deux individus ont été arrêtés dans la nuit du 24 décembre 2025 à Besançon pour avoir volé une carte bancaire et effectué plusieurs montants avec celle-ci.

Vers 20h, la victime s’est aperçue du vol de sa carte bancaire alors qu’elle était dans un restaurant situé dans la boucle bisontine. D’après la police, il s’agissait d’une carte italienne, ce qui a permis aux voleurs d’utiliser cette dernière pour effectuer plusieurs achats de gros montants sans avoir à saisir le code secret.

Grâce au travail du centre de supervision urbaine, les voleurs ont pu être identifiés dans des lieux distincts de Besançon et interpellés par la police plus tard dans la soirée. Entre-temps, ils ont eu le temps d’effectuer plusieurs achats comprenant notamment des tickets à gratter et des téléphones portables. Au total, le préjudice s’élève à 3.000€.

Les deux hommes d’une trentaine d’années ont été placés en garde à vue et déférés au parquet vendredi après-midi pour les suites judiciaires.