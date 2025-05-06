Vendredi 8 AoÃ»t 2025
Alerte Témoin
BesanÃ§on
Faits Divers

BesanÃ§on : ivre et sans permis, il cherche ses clÃ©s de voiture... stationnÃ©e sur la route

PubliÃ© le 08/08/2025 - 11:14
Mis Ã  jour le 08/08/2025 - 10:53

Une patrouille de la police nationale de BesanÃ§on a Ã©tÃ© requise au 16 rue Alexis Chopard mardi 6 aoÃ»t 2025 Ã  20h40, suite Ã  un appel au 17 signalant un vÃ©hicule Ã  lâ€™arrÃªt en pleine voie de circulation, avec un individu en Ã©tat dâ€™ivresse cherchant les clefs de contact.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Ã€ leur arrivÃ©e, les policiers ont constatÃ© quâ€™un vÃ©hicule Ã©tait stationnÃ© de maniÃ¨re irrÃ©guliÃ¨re, Ã  cheval sur une voie cyclable et le trottoir, avec un pneu avant endommagÃ©. Ã€ proximitÃ©, un homme Ã¢gÃ© de 40 ans sortait plusieurs affaires du vÃ©hicule. Ce dernier prÃ©sentait des signes Ã©vidents dâ€™ivresse.

Les requÃ©rants prÃ©sents sur place ont signalÃ© aux policiers que le quadragÃ©naire Ã©tait le conducteur du vÃ©hicule et quâ€™il avait dÃ©gradÃ© la porte du fils des plaignants. Une inspection a permis aux forces de lâ€™ordre de constater des dÃ©gÃ¢ts lÃ©gers sur la porte en question. Le fils des requÃ©rants a exprimÃ© sa volontÃ© de porter plainte.

Interpellation et dÃ©couverte dâ€™un cutter

Lâ€™homme a Ã©tÃ© interpellÃ© par la patrouille. Lors de la palpation de sÃ©curitÃ©, les policiers ont dÃ©couvert quâ€™il portait sur lui un cutter, en dÃ©pit dâ€™une interdiction judiciaire de port dâ€™arme.

AuditionnÃ© par les enquÃªteurs, le suspect a reconnu avoir conduit malgrÃ© lâ€™annulation de son permis de conduire. Il a Ã©galement admis Ãªtre en possession du cutter, affirmant quâ€™il sâ€™agissait dâ€™un outil utilisÃ© dans le cadre de son travail. En revanche, il a niÃ© Ãªtre Ã  lâ€™origine des dÃ©gradations, dÃ©clarant que la porte appartenait Ã  son cousin et quâ€™elle Ã©tait dÃ©jÃ  abÃ®mÃ©e avant les faits.

La garde Ã  vue du mis en cause a Ã©tÃ© levÃ©e le 7 aoÃ»t 2025 Ã  15h05. Lâ€™homme devra rÃ©pondre de ses actes dans le cadre dâ€™une comparution sur reconnaissance prÃ©alable de culpabilitÃ© prÃ©vue fin janvier 2026.

PubliÃ© le 8 aout Ã  11h14 par Alexane
