Besançon : le fondateur de Semons l’espoir Pierre Dornier est décédé

Originaires de Côte-d’Or, de Saône-et-Loire et de Seine-et-Marne, ces 140 jeunes de 15 à 17 ans arrivés à Besançon vont vivre de multiples expériences collectives, autour de la cohésion de groupe et des valeurs républicaines, encadrés et accompagnés par des intervenants variés, annonce un communiqué de l’Académie de Besançon ce mardi 14 juin.