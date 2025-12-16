Besançon : un homme interpellé pour violences, exhibition sexuelle et dégradations dans une galerie commerciale

Un équipage du Centre d’intervention et de coordination de la police nationale de Besançon a été dépêché le 14 décembre 2025, vers 14h00, à la Galerie Chateaufarine après le signalement d’un individu fortement alcoolisé.

Sur place, les agents ont constaté qu’un homme de 27 ans, connu des services de police, avait été maîtrisé par le personnel de sécurité du centre commercial. Selon les témoignages recueillis, l’individu avait endommagé la façade du centre en y inscrivant "976" avec de la peinture argentée.

Lors de son interpellation, un agent de sécurité a reçu un coup au visage et a ressenti des douleurs aux avant-bras. Un second agent a également déclaré avoir été frappé et que sa main gauche avait été tordue.

Une jeune femme a indiqué aux policiers qu’en sortant pour sa pause, elle avait remarqué l’homme en train de boire une bière et que celui-ci aurait eu un comportement d’exhibition sexuelle à son égard. La vendeuse d’un magasin voisin a également porté plainte, confirmant avoir été témoin du tag sur la façade et d’un comportement similaire de l’individu envers elle.

L’auteur des faits a été interpellé et placé en garde à vue. Lors de son audition, il a reconnu les dégradations et les violences contre les agents, précisant qu’il ne souhaitait pas se laisser interpeller, mais a contesté les faits d’exhibition sexuelle.

La garde à vue a pris fin le 15 décembre 2025. L’affaire est désormais programmée pour instruction devant le Convocation par officier de police judiciaire en juin 2026.