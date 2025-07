Bison futé : un week-end du 25 au 27 juillet très chargé sur les routes

Vendredi 25 juillet

Départs : journée classée ROUGE à l’échelle nationale. Les difficultés débutent dès la fin de matinée et se poursuivent jusqu’en soirée, notamment sur les grands axes vers :

le Nord?Est (A25, A2, A35)

la côte Atlantique (A10, A63, A81)

Auvergne?Rhône?Alpes (A75, RN85, tunnel du Mont?Blanc)

le Sud?Est (A7, A8, A50, A9)

Retours : classés ORANGE au niveau national et ROUGE dans l’Arc méditerranéen, avec des congestions marquées au départ de la côte méditerranéenne (A9, A54, A75, A61) et en Rhône?Alpes. En Île?de?France, des retours sont attendus entre milieu d’après-midi et début de soirée, notamment sur l’A10.

Samedi 26 juillet

Départs : journée ROUGE sur tout le territoire. Les points de congestion se concentreront :

sur la côte Atlantique (A11, A10, RN165)

la côte Méditerranéenne (A8, A9, A75, A61)

en Rhône?Alpes (A7, A89, tunnel du Mont?Blanc).



En Île?de?France, trafic dense dès l’aube sur les axes de transit (A86, A6B vers A6/A10).

Retours : classés ORANGE nationalement, ROUGE dans le Grand?Ouest, le Nord et l’Arc méditerranéen. Chalots attendus sur les axes côtiers et dans le Massif-Central (A75, A20, A71), avec des retours ponctuels en Île?de?France à partir du milieu d’après-midi.

Dimanche 27 juillet

Départs : globalement plus fluides (VERT national), mais encore ORANGE en Auvergne?Rhône?Alpes et dans le Sud?Ouest. Encombrements possibles sur l’A10, l’A63 ainsi que vers le tunnel du Mont?Blanc (A7/A47).

Retours : circulation VERT à l’échelle nationale, mais ORANGE en Auvergne?Rhône?Alpes et dans l’Arc méditerranéen, notamment entre Marseille, l’A7/A75/A47 et l’accès au tunnel du Mont?Blanc.