Bourgogne-Franche-Comté : sept projets de l’ESS distingués en 2025

La Région Bourgogne-Franche-Comté a dévoilé, lundi 15 décembre 2025, les lauréats 2025 de son appel à projets Économie Sociale et Solidaire (ESS). Pour la 19e année consécutive, la collectivité a récompensé des initiatives associant utilité sociale, impact écologique et viabilité économique. Une dotation globale de 22 000 euros a été attribuée à sept projets.

Les prix ont été remis à l’issue de la Conférence économique régionale, organisée à la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon. La cérémonie s’est tenue en présence de Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, et d’Éric Oternaud, conseiller régional délégué à la conversion écologique de l’économie, aux emplois verts et à l’ESS.

Cinq lauréats dans la catégorie ”Valorisation des projets ESS”

La catégorie ”Valorisation des projets ESS”, dotée de 3 600 euros par lauréat, distingue cinq initiatives implantées dans plusieurs départements de la région.

Dans le Doubs, la SCOP Carte Blanche développe ”une restauration collective durable pour les écoles, mais aussi un restaurant coopératif ouvert à tous”, pensé comme ”un vrai tiers-lieu où se mêlent repas de qualité, convivialité et respect de l’environnement”.

En Côte-d’Or, l’association Ani’Nomade propose un accompagnement innovant des enfants victimes de violences, en s’appuyant sur la médiation animale afin de ”les accompagner dans leurs démarches judiciaires avec douceur et réconfort”.

Toujours en Côte-d’Or, Le Champ des Sourires associe production florale locale et insertion professionnelle. Cette ferme florale mise sur ”des fleurs locales, sans pesticides, et des emplois pour des femmes en insertion”.

La SCIC Ferments Communs, installée à Mâlain, porte un projet de tiers-lieu nourricier réunissant agriculture paysanne, artisanat et éducation populaire, avec pour objectif de ”relocaliser l’alimentation et créer un restaurant paysan, des espaces partagés et offrir des formations”.

Dans la Nièvre, ANAR – La Frip développe une friperie orientée vers l’insertion professionnelle, combinant économie circulaire et accès à l’emploi durable.

Deux projets soutenus par la catégorie ”Coup de pouce”

La catégorie ”Coup de pouce”, dotée de 2 000 euros par projet, a distingué deux initiatives.

Dans la Nièvre, l’Entreprise à But d’Emploi du Pays Luzycois – Frigo Plein propose de fournir ”des produits locaux directement dans le frigo des touristes du Morvan”, afin de soutenir les circuits courts et l’économie de proximité.

En Côte-d’Or, Cinécyclo organise des projections de films alimentées par l’énergie produite par les spectateurs à vélo. Le projet prévoit ”une tournée estivale […] en Bourgogne-Franche-Comté pour célébrer le vélo solidaire et sensibiliser aux enjeux environnementaux”.

"La transition écologique et la solidarité ne sont pas des concepts abstraits"

À l’occasion de cette remise des prix, le président de la Région a rappelé le rôle central de l’ESS dans la stratégie régionale : ”L’économie sociale et solidaire est au cœur de notre projet régional : elle incarne une économie qui crée du lien, qui innove et qui répond aux besoins des habitants. Ces sept lauréats illustrent parfaitement notre ambition : conjuguer performance économique et utilité sociale.”

Éric Oternaud a, de son côté, souligné la portée concrète des projets récompensés : ”Ces projets démontrent que la transition écologique et la solidarité ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités concrètes qui transforment nos territoires. Ils apportent des solutions durables, inclusives et créatrices d’emplois.”