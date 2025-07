Budget participatif 2025 : quels sont les projets choisis pour Besançon ?

VIDÉO • Ce mercredi 9 juillet en fin d’après-midi, la statue de bronze numéro 2 de Victor Hugo nu debout, par Auguste Rodin (1840-1917), a été installée et inaugurée au carrefour de l’avenue du 8 mai 1945 et de la rue Chantrans à Besançon par Anne Vignot, maire de Besançon, et Aline Chassagne, adjointe en charge de la Culture. Une promesse tenue par la municipalité à Léonard Gianadda, donateur suisse, décédé en décembre 2023.