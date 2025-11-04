Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage

Le cancer colorectal est la deuxième cause de cancer alors qu’il existe pourtant "un test de dépistage fiable, simple et rapide" juge la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) CaPaciTéS Besançon & Métropole. Dans le cadre d’une expérimentation inédite en France, elle lance ainsi un appel aux infirmières libérales à se former afin de pouvoir délivrer des kits de dépistage directement auprès de leurs patients.

Dans le Grand Besançon, seul 1/3 de la population concernée (les 50-74 ans) le pratique. Pourtant, détecté tôt, un cancer colorectal "se guérit dans 9 cas sur 10" rappelle Capacités Besançon & Métropole dans son communiqué.

Dès janvier 2026, les infirmières libérales pourront, au même titre que les médecins et les pharmaciens, remettre les kits de dépistage du cancer colorectal à leurs patients de 50 à 74 ans. "Cette évolution s’inscrit dans un projet de prévention expérimental porté par la CPTS CaPaciTéS, en partenariat avec le Centre régional de coordination des dépistages des cancers en Bourgogne-Franche-Comté (BFC) et avec le soutien de l’ARS BFC et de nombreux autres partenaires dont les gastroentérologues" avance Capacités Besançon & Métropole.

Un projet collectif et reproductible

Cette expérimentation unique en France sera évaluée sur deux ans afin de mesurer son impact sur le taux de dépistage du cancer colorectal. Si les résultats sont positifs, le dispositif pourra être étendu à d’autres territoires.

Les infirmiers et infirmières du territoire sont ainsi invités à venir rejoindre le mouvement avec les infirmières ambassadrices. Les professionnels volontaires suivront une formation courte (1h30) pour apprendre à présenter le test, expliquer son intérêt et accompagner le patient dans sa réalisation.

Contact pour plus d’information et l’inscription à la formation :