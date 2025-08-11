Canicule en Bourgogne Franche-Comté : 6 départements en alerte orange, 2 en vigilance jaune

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Météo France place le Doubs, le Jura, la Côte-d’Or, l’Yonne, la Saone-et-Loire et la Nièvre en vigilance orange canicule ce lundi 11 août à partir de midi, jusqu’à au moins mardi 12 août. Seuls les départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort sont vigilance jaune.

Cette semaine, les fortes chaleurs progressent vers le nord du pays. La chaleur va s'accumuler au fil des jours avec un effet plus marqué dans les secteurs urbanisés. Cet épisode caniculaire pourrait durer au moins jusqu'en milieu de semaine, sa durée reste encore à préciser. Une masse d'air très chaud se maintient sur la région Bourgogne-Franche-Comté et tend à s'intensifier dans les prochains jours. A partir du lundi 11 aout, les températures seront entre 29 et 32°C, localement la température pourrait atteindre jusqu'à 35 degrés.

Pour le mardi et mercredi : les températures attendues seront entre 32 et 36°C, voir 37°.

Dispositif ORSEC ”vague de chaleur”

En conséquence, les préfectures où la vigilance orange est de mise, activent le niveau orange du dispositif spécifique ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile) ”vagues de chaleur ” à partir du lundi 11 aout à 12h00.

Les recommandations des préfectures :

Pendant l’épisode de canicule, adoptez les bons réflexes.

Sur la route, la chaleur fatigue plus :

Évitez de voyager entre 12h et 16h, multipliez les pauses, rafraîchissez-vous, hydratez-vous ;

Les nourrissons, enfants et animaux ne doivent jamais être laissés en plein soleil ni être laissés seuls dans un véhicule, même quelques minutes.

Protégez-vous ainsi que vos proches plus vulnérables (personnes âgées, malades et nourrissons) :

Hydratez-vous (évitez l’alcool) et rafraîchissez votre domicile Portez des vêtements amples et clairs ;

Rafraîchissez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ;

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, musée...) ;

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets durant la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;

Rendez régulièrement visite à vos proches vulnérables et incitez-les à s’inscrire sur la liste mise à leur disposition par chaque mairie, afin de recevoir l’aide de bénévoles.

Les employeurs sont également incités à prendre les mesures visant à assurer la sécurité et à protéger la santé des travailleurs de leurs établissements : aménagements d’horaires, limitation ou report des activités susceptibles d’avoir un effet délétère sur la santé de leurs travailleurs comme le port de charge ou l’exposition au soleil aux heures les plus chaudes.