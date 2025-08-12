Mardi 12 Août 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Canicule : entre 36 et 38°C attendus ce mardi en Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 12/08/2025 - 09:00
Mis à jour le 12/08/2025 - 08:36

Après des températures maximales "souvent remarquables, voire inédites", avec 12 degrés au-dessus de la normale atteintes en France ce lundi 11 août 2025, Météo France prévoit pour ce mardi des températures atteignant entre 38°C ce mardi en Bourgogne-Franche-Comté. 

© D Poirier
© D Poirier

Malgré des températures nocturnes "souvent encore relativement fraîches" en Bourgogne-Franche-Comté, les températures au lever du jour de ce mardi 12 août 2025 sont déjà chaudes, se situant au-dessus de 20 °C précise Météo France.

Les fortes températures devraient d’ailleurs gagner ce jour l'ensemble des départements de Bourgogne-Franche-Comté atteignant 36 à 38 °C, "localement 39 voire 40 °C en plaine" précise encore Météo France. À Besançon, le thermomètre devrait afficher 37°C. Sur le massif du Jura, vers 1200 m d'altitude, les températures maximales sont autour de 30 °C. Pour rappel, tous les départements de la grande région sont en vigilance orange canicule.

Pour la nuit de mardi à mercredi, les températures minimales s'échelonnent de 16 à 22°C en Bourgogne-Franche-Comté. Il sera alors bon de profiter de la fraîcheur de la nuit pour aérer, car l'épisode caniculaire se poursuit les jours suivants.

Pendant les fortes chaleurs :

  • Restez au frais (chez vous ou dans un lieu rafraîchi)
  • Buvez de l’eau (sans attendre d’avoir soif)
  • Mouillez-vous le corps
  • Fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la nuit
  • Privilégiez les activités douces et sans effort
  • Mangez frais, équilibré et en quantité suffisante
  • Evitez l’alcool
  • Prenez des nouvelles de vos proches et des plus fragiles
  • En cas de malaise, appelez le 15

Nature

DOUBS (25)
Nature

Chevreuils du Doubs : la saison des amours devient saison de chasse

En mai 2025, malgré "une baisse avérée et inquiétante des populations – près de 40 % en quatre ans", la Préfecture du Doubs et la Direction départementale des territoires (DDT) ont proposé l’abattage de 4.950 chevreuils, ce que déplore l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas). La Fédération départementale des chasseurs a validé la mise à mort de 4.450 d’entre eux.

Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Canicule en Bourgogne Franche-Comté : 6 départements en alerte orange, 2 en vigilance jaune

Météo France place le Doubs, le Jura, la Côte-d’Or, l’Yonne, la Saone-et-Loire et la Nièvre en vigilance orange canicule ce lundi 11 août à partir de midi, jusqu’à au moins mardi 12 août. Seuls les départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort sont vigilance jaune.
 

Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Canicule : le Jura et la Saône-et-Loire en vigilance orange, la Côte d’Or en vigilance jaune ce dimanche

Météo France place les départements du Jura et de Saône-et-Loire en vigilance orange “canicule” à partir du dimanche 10 août 2025 à 12h00, et ce, en l'état actuel des prévisions, jusqu’au vendredi 15 août 2025 à 06h00. Sept des huits départements de la Bourgogne Franche-Comté seront en vigilance orange et jaune à partir de lundi 11 août.

Franche-Comté
Culture Nature

“Happy Batday” : la chauve-souris célébrée en Franche-Comté

À l’occasion des dix ans de classement de plusieurs réserves naturelles régionales cavités à chiroptères, la CPEPESC de Franche-Comté organise un ensemble d’animations originales sur les chauves-souris. Sur plusieurs jours, c’est également l’occasion de célébrer la nuit Internationale de la chauve-souris.

Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Canicule : vigilance jaune en Saône-et-Loire et dans le Jura

La chaleur continue de gagner en intensité et progresse vers le nord de la France. Ce vendredi 8 août, Météo-France place le département de la Saône-et-Loire en vigilance jaune pour canicule. Le département du Jura passera lui aussi en vigilance jaune à partir de samedi 9 août. À ce stade, aucun autre département de Bourgogne-Franche-Comté n’est concerné par une alerte particulière.

Besançon
Jeunesse Nature

“Soigneur d’un jour” : une immersion au coeur du parc zoologique de la Citadelle

La Citadelle de Besançon propose cet été comme chaque année aux petits et grands de se mettre dans la peau d’un soigneur animalier le temps d’une demi-journée. Cette activité, proposée de mi avril à novembre, comprend le nourrissage, les soins, et aménagements de l’environnement offert aux animaux, le tout en compagnie d’un professionnel.

Bourgogne-Franche-Comté
Nature Santé

Qualité de l’air en Bourgogne-Franche-Comté : une dégradation attendue jeudi

Selon les données d’Atmo Bourgogne-Franche-Comté, la qualité de l'air est classée comme "moyenne" ce mercredi 6 août sur l'ensemble de la région. Cette situation s'explique par des conditions météorologiques actuelles relativement favorables, bien que le retour du soleil et la hausse des températures créent un contexte propice à l'augmentation de certains polluants atmosphériques jeudi.

