Canicule : entre 36 et 38°C attendus ce mardi en Bourgogne-Franche-Comté

Après des températures maximales "souvent remarquables, voire inédites", avec 12 degrés au-dessus de la normale atteintes en France ce lundi 11 août 2025, Météo France prévoit pour ce mardi des températures atteignant entre 38°C ce mardi en Bourgogne-Franche-Comté.

Malgré des températures nocturnes "souvent encore relativement fraîches" en Bourgogne-Franche-Comté, les températures au lever du jour de ce mardi 12 août 2025 sont déjà chaudes, se situant au-dessus de 20 °C précise Météo France.

Les fortes températures devraient d’ailleurs gagner ce jour l'ensemble des départements de Bourgogne-Franche-Comté atteignant 36 à 38 °C, "localement 39 voire 40 °C en plaine" précise encore Météo France. À Besançon, le thermomètre devrait afficher 37°C. Sur le massif du Jura, vers 1200 m d'altitude, les températures maximales sont autour de 30 °C. Pour rappel, tous les départements de la grande région sont en vigilance orange canicule.

Pour la nuit de mardi à mercredi, les températures minimales s'échelonnent de 16 à 22°C en Bourgogne-Franche-Comté. Il sera alors bon de profiter de la fraîcheur de la nuit pour aérer, car l'épisode caniculaire se poursuit les jours suivants.

Pendant les fortes chaleurs :