Canicule : entre 36 et 38°C attendus ce mardi en Bourgogne-Franche-Comté

Malgré des températures nocturnes "souvent encore relativement fraîches" en Bourgogne-Franche-Comté, les températures au lever du jour de ce mardi 12 août 2025 sont déjà chaudes, se situant au-dessus de 20 °C précise Météo France.
Les fortes températures devraient d’ailleurs gagner ce jour l'ensemble des départements de Bourgogne-Franche-Comté atteignant 36 à 38 °C, "localement 39 voire 40 °C en plaine" précise encore Météo France. À Besançon, le thermomètre devrait afficher 37°C. Sur le massif du Jura, vers 1200 m d'altitude, les températures maximales sont autour de 30 °C. Pour rappel, tous les départements de la grande région sont en vigilance orange canicule.
Pour la nuit de mardi à mercredi, les températures minimales s'échelonnent de 16 à 22°C en Bourgogne-Franche-Comté. Il sera alors bon de profiter de la fraîcheur de la nuit pour aérer, car l'épisode caniculaire se poursuit les jours suivants.
Pendant les fortes chaleurs :
- Restez au frais (chez vous ou dans un lieu rafraîchi)
- Buvez de l’eau (sans attendre d’avoir soif)
- Mouillez-vous le corps
- Fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la nuit
- Privilégiez les activités douces et sans effort
- Mangez frais, équilibré et en quantité suffisante
- Evitez l’alcool
- Prenez des nouvelles de vos proches et des plus fragiles
- En cas de malaise, appelez le 15