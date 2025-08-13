Mercredi 13 Août 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Canicule et sable du Sahara détériorent la qualité de l’air en Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 13/08/2025 - 14:27
Mis à jour le 13/08/2025 - 14:26

Selon Atmo Bourgogne-Franche-Comté, la qualité de l'air se dégrade peu à peu à ce mercredi 13 août 2025 sur l’ensemble de la région. Une situation qui se poursuivra demain avec des relevés de qualité d'air allant de "dégradée" à "mauvaise". 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

© Atmo BFC

Des concentrations en ozone élevées sont de nouveau attendues dès ce mercredi. L'arrivée d'une perturbation orageuse sur la moitié ouest de la région devrait toutefois permettre de limiter la production d'ozone à partir de cet après-midi, détaille Atmo BFC dans son dernier bulletin. 

Par ailleurs, "des masses d'air chargées de sable en provenance du Sahara viendront voiler le ciel de la région et pourraient ponctuellement provoquer une hausse des niveaux de particules atmosphériques", précise l'organisme. 

Jeudi, Atmo BFC prévoit une situation similaire avec une qualité de l'air qui devrait rester dégradée sur la majeure partie de la Bourgogne-Franche-Comté.

Le principal polluant responsable de cet épisode est l’ozone.

Pollens : l’ambroisie fait son arrivée 

© Atmo BFC

Une bonne nouvelle cependant, le risque allergique de ces derniers jours est jugé "faible" par Atmo BFC. Cela s’explique par la fin de la pollinisation des graminées. 

Les pollens d'urticacées sont encore dominants dans l'air mais sont jugés peu allergisants par l’organisme. 

Cependant, le bulletin du jour mentionne l’arrivée, dans certaines zones de la région, des pollens d’ambroisie, "particulièrement redoutables pour les personnes qui sont sensibilisées" rappelle Atmo BFC. Le moment est donc venu de prendre son traitement "en anticipation du pic pollinique attendu dès la fin du mois, et dès les prochains jours sur une partie de la Nièvre et de l’Yonne", conclut le bulletin du jour.

atmo bourgogne franche-comté canicule chaleur ozone pollens qualité de l'air

Publié le 13 aout à 14h27 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

