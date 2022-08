Le Doubs n’a laissé aucune chance à la Gironde ! Pour cette nouvelle émission quotidienne de la chaîne de télévision M6, c’est Mathieu Pretet, propriétaire du restaurant Bistrot Paul à Châtillon-le-Duc, dans le Grand Besançon, qui a été désigné pour défendre les couleurs du département. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas fait les choses à moitié !

Un concept qui met en avant la cuisine locale

Les règles du « Combat des régions » sont simples : 56 chefs doivent défendre leur cuisine locale et leurs grands classiques culinaires régionaux. Soutenus par leurs délégations, ils sont jugés par les chefs Norbert Tarayre et Gilles Goujon, la critique gastronomique Aurélie Chaigneau ainsi que par six autres départements. Chaque jour, deux d’entre eux s’affrontent en duel lors de deux épreuves : traditionnelle et création. Le vainqueur est directement propulsé en finale de la semaine, qui se déroule chaque vendredi. Une grande finale sera ensuite organisée.

Le gâteau de ménage à l'honneur

Pour l’épreuve traditionnelle sous le thème du dessert d’enfance, Mathieu Pretet a misé sur une spécialisé comtois emblématique du Doubs : le gâteau de ménage, également appelé « tarte au sucre ». Si vous ne connaissez pas, il s’agit d’un gâteau réalisé à partir d’une pâte briochée sucrée, incluant beurre, oeufs, lait et crème.

Les célèbres cannelés de la Gironde n’ont pas fait le poids face au gâteau de ménage, puisque le département a récolté dix points (contre un) lors de cette épreuve.

La recette du gâteau de ménage du chef Mathieu Pretet est disponible en ligne.

Enfin, pour l’épreuve création, cette fois-ci sous le thème du tartare, le Doubs et sa délégation ont misé sur du poisson, avec de la truite de la vallée de la Loue, garnie d’une chips de peau, d’un trompe-l’oeil d’oeuf de truite à base de sirop de pomme et d’une boule de comté frit. Là encore, carton plein pour Mathieu Pretet, avec onze point contre un seul pour la Gironde et son tartare terre et mer.

Avec l’aide du joker (qui double les points d’une des deux épreuves, désignée à l’avance par les chefs et leurs délégations, sur laquelle ils pensent être les meilleurs), le Doubs totalise trente-deux points contre quatre, soit l’un des plus gros écart depuis le début de la diffusion de l’émission début juillet.

Et après ?

Le Doubs va-t-il rejoindre la Côte-d’Or et le chef Sébastien Henry, déjà qualifiés pour la grande finale ? Réponse ce soir à 18h40 sur M6 lors de l’affrontement de tous les vainqueurs de la semaine.