Télévision : Mathieu Pretet dans le "Combat des régions"

Le concept de l'émission "Le combat des régions : ma cuisine est la meilleure de France"

56 chefs défendent leur cuisine locale et leurs grands classiques culinaires régionaux. Ils s’affrontent derrière les fourneaux pour montrer que leurs "petits ou grands plats" sont les meilleurs de France.

Dans cette compétition, les chefs seront soutenus par des délégations de leurs départements ou régions où le chauvinisme va côtoyer le talent lors des dégustations. Pour les juger, Norbert Tarayre, Gilles Goujon et Aurélie Chaigneau.

Mathieu Pretet : candidat pour le Doubs

Mathieu, 37 ans et propriétaire du restaurant "Bistro Paul", est tombé tout petit dans la cuisine avec son père qui était boucher et sa mère fin cordon bleu.

A 15 ans il a commencé la cuisine, et depuis il ne fait que ça. C’est une passion dévorante qu’il pousse au paroxysme grâce à son esprit de compétition. "La cuisine, c’est un peu comme le sport, parfois on en a marre, mais on ne lâche rien, il faut avoir un mental d’acier, on est tout le temps sous pression, c’est un métier où il faut tout faire…"estime-t-il.

Mathieu participe au Combat des Régions pour prouver que les produits du Doubs sont les meilleurs de France.

