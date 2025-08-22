Concours Interprofessionnel du Morbier : et le vainqueur 2025 est…

Comme chaque année, le concours s’est tenu dans le cadre de la Fête du Morbier, véritable rendez-vous populaire et gourmand qui a rassemblé plus de 3.000 visiteurs venus célébrer le fameux fromage à la raie noire.
Au programme : marché artisanal avec plus de 40 exposants, démonstrations de fabrication et dégustations de Morbier, animations ludiques et festives, spectacle du Bazarophone Mobile, sans oublier l’incontournable Morbiflette géante, servie le soir pour clôturer la journée dans la convivialité.
Parmi les prétendants au titre, c’est finalement la fromagerie de Grande-Rivière qui est repartie avec la médaille d’or. Cette dernière a été décernée par un jury de 24 membres, réunis pour départager les fromages selon des critères exigeants : aspect, croûtage, qualité de la raie noire, texture et goût de la pâte.
Palmarès 2025
- Médaille d’Or : La fromagerie de Grande-Rivière
- Médaille d’Argent : La fromagerie de Saint-Gorgon-Main
- Médaille de Bronze : La fromagerie de Lavigny