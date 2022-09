Connaissez-vous les associations écologiques de Besançon ?

Nature

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté (CEN-FC)

Le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-comté, association loi 1901, agréée par l’État et la Région, agit pour préserver les milieux naturels, la faune, la flore de Franche-comté. Il intervient sur le terrain en concertation et en partenariat avec les acteurs locaux autour de 5 missions principales : connaître, protéger, gérer, valoriser, accompagner.

Site internet : http://cen-franchecomte.org/

France Nature Environnement Doubs

France Nature Environnement 25 - 90 est la fédération départementale des associations de protection de la nature et de l’environnement du Doubs et du territoire de Belfort. Elle a pour but la défense de l’environnement et de la nature en mettant en pratique les mots clés du réseau FNE : Comprendre pour défendre, informer, sensibiliser, mobiliser.

Site internet : https://www.fne25.fr/fr

Les Amis de la Nature

Association écologique « avec des valeurs » comme le souligne la présidente Marthe Parent. L’association compte une cinquantaine d’adhérents qui militent pour l’accès à la nature avec la mise en commun des moyens de loisir. Elle prône ainsi un tourisme social et de loisirs populaires, défendant une philosophie de vie correspondant à des idées humanistes. Il s’agit d’une association auto-gestionnaire proposant des activités culturelles et de pleine nature en direction des familles. Le fonctionnement étant basé sur le bénévolat dans le but d’offrir des loisirs à coût modeste.

Contact : Marthe Parent : 06.48.33.45.04

Environnement

ATMO BFC

L’association Atmo Bourgogne-Franche-Comté a pour objet d’établir et de mettre en œuvre une stratégie de surveillance et de communication de la qualité de l’air de Bourgogne-Franche-Comté. Conformément à la réglementation française et européenne, Atmo BFC gère un parc d'une trentaine de stations réparties sur la région.

Site internet : https://www.atmo-bfc.org/qui-sommes-nous

Stop nucléaire Besançon

Stop nucléaire est une association de citoyen(nes) ordinaires, ouverte à toutes celles et ceux qui ont envie de convaincre et d’agir pour le développement des énergies renouvelables et la sortie ra­pide du nucléaire en France et dans le monde.

Site internet : https://www.facebook.com/search/top?q=stop%20nucléaire%20besançon

Monde animal

Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés (CBNFC-ORI)

Structure de référence sur son territoire, le Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés (CBNFC-ORI) est en charge de la connaissance et du suivi de la flore sauvage, des habitats naturels et des insectes, de la conservation de la flore et des insectes rares et/ou menacés et joue le rôle d’expert auprès des établissements publics et collectivités territoriales. Il mobilise également ce socle de connaissances pour la vulgarisation, l'information et la sensibilisation du public, ainsi que la formation des acteurs locaux.

Site internet : http://cbnfc-ori.org/

Ligue pour la Protection des Oiseaux Bourgogne-Franche-Comté (LPO BFC)

La LPO Bourgogne Franche-Comté est une association locale de protection de la nature. Forte de son expertise, elle agit sur son territoire pour les oiseaux et la biodiversité. Elle œuvre à mieux connaître les espèces et à mieux les protéger par des actions concrètes et adaptées. Elle sensibilise et accompagne tous les publics (scolaires, grand public, associations, agriculteurs, services de l’Etat, collectivités, entreprises…) grâce au soutien de nombreux partenaires publics et privés. Ses missions s’organisent autour de trois axes : Partage d'expertise et de savoir-faire, mobiliser à toutes échelles, agir pour la biodiversité.

Site internet : https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/

Recyclage / Tri des déchets

Les manivelles (anciennement vélo Campus)

Les Manivelles est une association loi 1901 créée fin 2009 sous le nom de Vélocampus. Elle est composée de personnes désireuses de promouvoir le vélo comme mode de déplacement vraiment actif et durable. L’association y travaille tous les jours à travers ses multiples actions. Ainsi, elle organise plusieurs ateliers d'auto-réparation pour apprendre à réparer son vélo, les outils étant mis à disposition des adhérent(e)s pour qu’ils réparent eux-mêmes leur vélo tout en bénéficiant des conseils des bénévoles.

Site internet : https://lesmanivelles.org

Trivial Compost

Depuis 2010, Trivial’Compost concourt au développement d’un cadre de vie respectueux de l’environnement et de valeurs humanistes. Son équipe a acquis une solide expérience à travers de nombreux projets (compostage en pied d’immeuble, compostage en restaurant scolaire, compostage en entreprise, collecte de biodéchets etc.). Démarrée sous forme associative, Trivial’Compost est désormais devenue une SCOP (société coopérative) en juin 2022. Leurs activités portent sur la prévention et la réduction des déchets par le développement du compostage en milieu urbain sous toutes ses formes.

Site internet : https://trivialcompost.org/nos-activites/

Rénovation

Rénover ensemble

L’association promeut l’intérêt d’une rénovation énergétique globale de tout type de bâtiment, elle conseille et accompagne également tout porteur de projet vers une rénovation énergétique globale. Elle propose toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la condition qu'elles ne puissent risquer de porter atteinte au caractère associatif de l’activité.

Site internet : http://renover-ensemble.fr

AJENA

Le pôle AJENA de Besançon mène régulièrement des missions de Recherche et Développement sur la rénovation du bâti ancien, en outre il est également partenaire avec le Grand Besançon pour le prêt des mallettes énergie aux particuliers.

Site internet : https://www.ajena.org

Éducation

GRAINE Bourgogne-Franche-Comté

Le GRAINE (Groupe régional d’accompagnement et d’initiation à la nature et à l’environnement) met en réseau des acteurs qui agissent dans le champ de l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) et qui ont la volonté commune d’échanger, de mutualiser leurs connaissances et leurs moyens d’action, pour faire progresser l’EEDD sur le territoire régional. De ce fait, son objectif principal consiste à développer et faire connaître l’éducation à l’environnement.

Site internet : https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/

Groupe Naturaliste Universitaire de Franche-Comté

Le GNUFC (Groupe Naturaliste Universitaire de Franche-Comté) est une association étudiante ayant pour but d’organiser des sorties, des conférences et d’autres projets sur le thème de la biologie et de la nature en général. L’association est géré par des étudiants de biologie-écologie de l’université de Besançon. Cependant, l’association est ouverte à tous, étudiants ou non.

Site internet : https://www.gnufc.fr

Politique

Europe écologie les Verts de Franche-Comté

Parti politique écologiste français issu du changement de nom du parti Les Verts (fondé en 1984) le 13 novembre 2010, permettant de rassembler les militants venus dans le cadre des listes Europe Écologie aux élections européennes de 2009 et régionales de 2010.

Site internet : https://franchecomte.eelv.fr

Les Jeunes écologistes de Besançon Franche-Comté

Les Jeunes Écologistes sont le mouvement de jeunesse de l’écologie politique, rattaché par un statut d’“autonomie solidaire” au parti Europe Écologie – Les Verts (EÉLV). Ils ont "un pied dans la sphère associative, un autre dans la politique, et nous estimons que c’est ainsi que nous pourrons nous battre pour gagner à la fois la bataille culturelle et la bataille électorale pour l’écologie".

Site internet : https://jeunes-ecologistes.org/presentation/

