Jeudi 22 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Société Transports

Contrôle de police : 32 infractions en moins de deux heures boulevard Blum à Besançon

Publié le 22/01/2026 - 09:39
Mis à jour le 22/01/2026 - 09:41

Mercredi 21 janvier 2026, en fin d’après-midi, une opération de contrôle routier a été menée à un carrefour identifié comme sensible par les forces de l’ordre, à l'intersection entre le boulevard Léon Blum et la rue Chopin. Pas moins de 32 infractions ont été relevées en 2h00.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
1/6 - © Alexane Alfaro
2/6 - © Alexane Alfaro
3/6 - © Alexane Alfaro
4/6 - © Alexane Alfaro
5/6 - © Alexane Alfaro
6/6 - © Alexane Alfaro

Ce mercredi, une équipe composée de huit policiers et policières est intervenue à l’intersection du boulevard Léon Blum et de la rue Chopin, un carrefour considéré comme accidentogène. L’opération était placée sous l’autorité de Frédéric Sarzier, commissaire de police et chef du service départemental de sécurité publique.

Selon lui, ”il y a régulièrement des accidents, parfois graves, donc l’objectif de ce contrôle est de marquer les esprits, en ne verbalisant pas forcément, mais en intervenant dès lors qu’il y a un feu rouge franchi à ce carrefour sensible.”

Si aucun chiffre précis n’a pu nous être communiqué, le commissaire explique que ce constat repose sur l’expérience des services spécialisés. ”C’est une connaissance de la hiérarchie locale, de la brigade d’accidents et des délits routiers, qui nous ont précisé que ce carrefour était régulièrement sujet à des accrochages.”

Des contrôles fréquents et rapides

Trois deux-roues de police, chacun occupé par un binôme, étaient positionnés rue Chopin avec vue directe sur les feux tricolores. À chaque franchissement d’un feu orange jugé abusif ou d’un feu rouge, les policiers démarraient immédiatement pour intercepter le conducteur concerné.

Présents sur les lieux, nous avons pu constater que les temps d'arrêt entre chaque contrôle étaient très courts pour les agents, tant les infractions se succédaient rapidement.

© Alexane Alfaro

Des contrôles pouvant mener à des interpellations

Le commissaire rappelle que ces opérations peuvent avoir des conséquences plus larges qu’une simple verbalisation. ”Lorsqu’on contrôle une personne pour un franchissement de feu rouge, son identité est passée dans le fichier des personnes recherchées et il arrive qu’un simple contrôle routier débouche sur une interpellation, des choses parfois graves, des choses évadées, et à ce moment-là, ça nécessite de revenir au commissariat avec l’interpellé et de rédiger la procédure.”

Cette fois-ci toutefois, aucune interpellation pour des faits graves n’a été enregistrée.

Le bilan chiffré des infractions relevées

Entre 16h45 et 18h30, les forces de l’ordre ont recensé 32 infractions au total :

  • 10 non-respects de l’arrêt au feu rouge
  • 8 non-respects de la signalisation routière
  • 4 non-respects de l’arrêt au STOP
  • 3 non-ports de la ceinture de sécurité
  • 2 défauts de transfert de carte grise
  • 1 non-port de gants
  • 1 défaut de contrôle technique
  • 1 usage du téléphone au volant
  • 1 franchissement de feu orange
  • 1 vitesse excessive

Un message de prévention à destination des usagers

Frédéric Sarzier a tenu à adresser un message aux automobilistes et aux conducteurs de deux-roues : ”Il faut être franc dans l’explication, les policiers apprécient plutôt la franchise et l’erreur est humaine, qui n’a pas fait une faute ? Tous les policiers ont un jour ou l’autre violer le code de la route par mégarde, on est tous des humains. Ce que le policier ne supporte pas c’est d’être pris pour un idiot alors qu’il l’a vu de ses propre yeux. C’est mieux de reconnaître sa faute, mais autant ne pas la commettre.”

contrôle de police contrôle routier infraction verbalisation

Publié le 22 janvier à 09h39 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Besançon
Société Transports

Contrôle de police : 32 infractions en moins de deux heures boulevard Blum à Besançon

Mercredi 21 janvier 2026, en fin d’après-midi, une opération de contrôle routier a été menée à un carrefour identifié comme sensible par les forces de l’ordre, à l'intersection entre le boulevard Léon Blum et la rue Chopin. Pas moins de 32 infractions ont été relevées en 2h00.

contrôle de police contrôle routier infraction verbalisation
Publié le 22 janvier à 09h39 par Alexane
Besançon
Politique Social Société

Besançon veut renouveller son soutien à la Maison des femmes avant son ouverture en mars 2026

La Ville de Besançon a présenté, mercredi 21 janvier 2026, une délibération portant sur un nouveau soutien financier au fonctionnement de la future Maison des femmes, dont l’ouverture est prévue le 3 mars prochain. Cette présentation a eu lieu lors d’une conférence de presse conduite par Anne Vignot, maire de Besançon, entourée de plusieurs élues, à l’approche du conseil municipal, le 22 janvier.

anne vignot maison des femmes sécurité violences conjugales violences sexuelles
Publié le 21 janvier à 17h30 par Alexane
Besançon
Economie Société

Quitter le salariat pour entreprendre : une reconversion qui séduit aussi à Besançon

La reconversion professionnelle vers un projet entrepreneurial occupe une place croissante dans le paysage économique et social français. De plus en plus d’actifs choisissent de quitter le salariat pour créer leur propre emploi, souvent dans une recherche de sens, d’autonomie et d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Un constat partagé par la coopérative d’activités et d’emplois (CAE) Coopilote à Besançon, qui met en lumière plusieurs parcours d’entrepreneurs ayant fait le choix de l’entrepreneuriat comme voie de reconversion.

coopilote entrepreneuriat entreprise reconversion
Publié le 21 janvier à 10h55 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Faits Divers Société

Piratage de la carte Avantages Jeunes en Bourgogne Franche-Comté : la Région veut “rassurer” les usagers

Le 8 janvier 2026, un piratage a impacté le site de la Carte Avantages Jeunes en Bourgogne Franche-Comté. Les autorités régionales assurent dans un communiqué du 21 janvier que les données sensibles "n’ont pas été compromises" et que l’accès au service est maintenu.

carte avantages jeunes cyberattaque piratage region bourgogne franche-comte
Publié le 21 janvier à 10h15 par Alexane
Franche-Comté
Politique Société

Comprendre et suivre l’extrême droite en Franche-Comté : lancement de l’Obex FC à Besançon

L’Observatoire de l’extrême droite en Franche-Comté (Obex FC) a été présenté officiellement vendredi 16 janvier 2026 à la presse, puis au public lors d’une conférence organisée le soir même salle David à Besançon. Cette plateforme régionale se donne pour objectif de documenter, analyser et rendre accessibles les phénomènes liés à l’extrême droite en Franche-Comté. L’Obex FC est porté par trois fondateurs, membres de l’association Comité pour Clément : "Toufik de Planoise", journaliste, "Walden", militant anti-extrême droite, et "Yoann Muson", universitaire.

extrême-droite féminisme néonazi obex franche-comté observatoire observatoire de l'extrême-droite de Franche-Comté religion
Publié le 19 janvier à 12h00 par Alexane
Besançon
Société
Publi-Infos

Les ateliers du mercredi au SYBERT ? Des minijeux pour enfants

PUBLI-INFO • Le 21 janvier, c’est la fête au SYBERT à Planoise ! De 14h30 à 16 heures, les enfants de 6 à 12 ans vont pouvoir venir apprendre en jouant. Apprendre ? Oui, apprendre les bons gestes en matière de tri et de recyclage. Jouer ? Oui, parce qu’en s’amusant, mine de rien, on apprend. Mais attention, nombre de places limité…

ateliers enfants déchets Les ateliers du mercredi les bons gestes sybert tri
Publié le 19 janvier à 07h00 par Thierry Brenet
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Début de l’enquête de recensement de la population en Bourgogne-Franche-Comté

Le recensement de la population commence, aujourd’hui jeudi, 15 janvier 2026 en France métropolitaine. En Bourgogne-Franche-Comté, près de 1 500 agents recenseurs sont mobilisés pour enquêter 284.000 logements dans 756 communes. Cela devrait conduire les équipes communales à collecter les réponses de plus de 470.000 habitants dans la région.

Publié le 15 janvier à 14h00 par Elodie Retrouvey
France
Justice Société

Le ”droit de correction parentale” n’existe pas, rappelle la Cour de cassation

La Cour de cassation a rendu mercredi 14 janvier 2026 une décision dans une affaire portant sur des faits de violences commises par un père sur ses enfants. Cette décision intervient après la relaxe prononcée par la cour d’appel de Metz le 18 avril 2024, fondée notamment sur l’invocation d’un prétendu ”droit de correction”.

cour d'appel défenseur des droits droits de l'enfant violence familiale
Publié le 15 janvier à 10h00 par Alexane

Les ateliers du mercredi au SYBERT ? Des minijeux pour enfants

Logement neuf : un marché national en repli, des signaux de résilience à Besançon
Offre d'emploi

Rendez-vous les 24 et 31 janvier pour les journées portes ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Portes ouvertes de SUPMICROTECH, l’école de l’industrie du futur, le 24 janvier 2026
Offre d'emploi
publi info 4

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Jours fériés 2026 : le calendrier complet et les ponts possibles...
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez des entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon !

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 2.34
légère pluie
le 22/01 à 12h00
Vent
3.1 m/s
Pression
998 hPa
Humidité
92 %
 