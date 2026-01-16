Crans-Montana : l’étape de ski alpin maintenue, les évènements annexes annulés

L'étape de Coupe du monde de ski alpin de Crans-Montana prévue du 30 janvier au 1er février 2026 est maintenue en dépit de l'incendie qui a endeuillé la station suisse lors du Nouvel an, mais sans les évènements annexes, a annoncé vendredi 16 janvier 2026 la Fédération internationale de ski (FIS).

"Si le programme des courses est maintenu, avec un format adapté pour les animations autour de la zone d'arrivée, tous les événements annexes prévus place d'Ycoor, au centre de Crans-Montana, sont annulés", a indiqué la FIS dans un communiqué.

Conjointement avec les organisateurs locaux et la fédération Swiss ski, l'instance internationale n'a pas voulu renoncer aux trois épreuves prévues - une descente et un super-G féminins, une descente masculine -, qui doivent servir d'ultime test en vue des championnats du monde 2027 prévus dans la station valaisanne.

Un programme d'animations "sobre"

Mais après l'incendie du bar Le Constellation durant la nuit du Nouvel an, qui a fait 40 morts et 116 blessés, "la mise en place de l'événement se limitera aux courses et aux zones spectateurs le long des pistes et autour de la zone d'arrivée", selon la FIS.

"Un programme sobre d'animations sera proposé, comprenant des moments de silence et de recueillement", a par ailleurs indiqué l'organisation. Selon son directeur général, le Suisse Urs Lehmann, "la FIS est convaincue que nous vivrons une manifestation sportive digne dans des circonstances particulières, mais appropriées".

Sur le plan sportif, l'étape de Crans-Montana est aussi le dernier rendez-vous des skieurs alpins avant les Jeux olympiques de Milan Cortina (6-22 février).

(AFP)