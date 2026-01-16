Vendredi 16 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Suisse
Faits Divers Sport

Crans-Montana : l'étape de ski alpin maintenue, les évènements annexes annulés

Publié le 16/01/2026 - 16:29
Mis à jour le 16/01/2026 - 16:03

L'étape de Coupe du monde de ski alpin de Crans-Montana prévue du 30 janvier au 1er février 2026 est maintenue en dépit de l'incendie qui a endeuillé la station suisse lors du Nouvel an, mais sans les évènements annexes, a annoncé vendredi 16 janvier 2026 la Fédération internationale de ski (FIS).

"Si le programme des courses est maintenu, avec un format adapté pour les animations autour de la zone d'arrivée, tous les événements annexes prévus place d'Ycoor, au centre de Crans-Montana, sont annulés", a indiqué la FIS dans un communiqué.

Conjointement avec les organisateurs locaux et la fédération Swiss ski, l'instance internationale n'a pas voulu renoncer aux trois épreuves prévues - une descente et un super-G féminins, une descente masculine -, qui doivent servir d'ultime test en vue des championnats du monde 2027 prévus dans la station valaisanne.

Un programme d'animations "sobre"

Mais après l'incendie du bar Le Constellation durant la nuit du Nouvel an, qui a fait 40 morts et 116 blessés, "la mise en place de l'événement se limitera aux courses et aux zones spectateurs le long des pistes et autour de la zone d'arrivée", selon la FIS.

"Un programme sobre d'animations sera proposé, comprenant des moments de silence et de recueillement", a par ailleurs indiqué l'organisation. Selon son directeur général, le Suisse Urs Lehmann, "la FIS est convaincue que nous vivrons une manifestation sportive digne dans des circonstances particulières, mais appropriées".

Sur le plan sportif, l'étape de Crans-Montana est aussi le dernier rendez-vous des skieurs alpins avant les Jeux olympiques de Milan Cortina (6-22 février).

(AFP)

compétition coupe du monde Crans-Montana ski alpin

Publié le 16 janvier à 16h29 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Incendie à Crans-Montana

Suisse
Justice

Incendie en Suisse : le propriétaire évoque une porte “verrouillée de l’intérieur” dans le bar

Le propriétaire français du bar incendié la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana a indiqué aux enquêteurs avoir découvert juste après le drame qui a fait 40 morts qu'une "porte de service" était "verrouillée de l'intérieur" lors de son audition vendredi 9 janvier 2026.

bar décès feu garde à vue incendie mortel jacques moretti police suisse
Publié le 11 janvier à 11h15 par Alexane

Faits Divers

Suisse
Faits Divers Sport

Crans-Montana : l’étape de ski alpin maintenue, les évènements annexes annulés

L'étape de Coupe du monde de ski alpin de Crans-Montana prévue du 30 janvier au 1er février 2026 est maintenue en dépit de l'incendie qui a endeuillé la station suisse lors du Nouvel an, mais sans les évènements annexes, a annoncé vendredi 16 janvier 2026 la Fédération internationale de ski (FIS).

compétition coupe du monde Crans-Montana ski alpin
Publié le 16 janvier à 16h29 par Elodie Retrouvey

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Heyoka : une nouvelle boutique qui prône les produits naturels et le fait main à Besançon
Offre d'emploi

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos forfaits de ski à la Station de Métabief

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 8.97
nuageux
le 16/01 à 18h00
Vent
1.39 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
82 %
 