Besançon
Economie Société

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

Publié le 03/10/2025 - 17:00
Mis à jour le 03/10/2025 - 17:12

VISITE EN VIDÉO • À l’occasion des 60 ans d’histoire industrielle du site de production de gâteaux et biscuits Lu de Besançon et des 30 ans de Lulu L’Ourson moelleux, le groupe américain Mondelez International a ouvert ses portes aux élus locaux et régionaux ainsi qu'à la presse locale. Nous avons pu visiter cette usine et connaître toute l’histoire de Lulu…

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
Eric Bonnefoy, agriculteur céréalier, fournisseur de Mondelez International à Besançon, son fils Baptiste et Laura Brandner, directrice de l'usine bisontine. © Alexane Alfaro
Laura Brandner, directrice de l'usine Mondelez International à Besançon. © Alexane Alfaro
Lulu L'Ourson par milliers après cuisson, en direction du refroidissement. © Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
Lulu L'Ourson par milliers en direction du refroidissement. © Alexane Alfaro
Les p'tits roulés au chocolat pour Pépito. © Alexane Alfaro
Les p'tits roulés au chocolat pour Pépito. © Alexane Alfaro
Contrôle qualité des p'tits roulés au chocolat pour Pépito. © Alexane Alfaro
Les p'tits roulés au chocolat pour Pépito. © Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
Mondelez International a célébré ce 3 octobre 2025 les 60 ans de son site de Besançon (Doubs), spécialisé dans la production de gâteaux moelleux tels que Lulu l’Ourson et Milka Choco Pépites. Ouverte en 1965, l’usine est aujourd’hui un acteur économique clé de la région avec 130 collaborateurs et une production annuelle de 11 000 tonnes de gâteaux, dont 30 % sont exportés vers 11 pays.

© Alexane Alfaro

”Le site de Besançon de Mondelez International s'est imposé au fil des années, comme un acteur économique stratégique du territoire, créateur d'emplois durables, de savoir-faire et d’innovation", souligne Laura Brandner, directrice de l'usine. Depuis 2020, un programme d’investissement de 16 millions d’euros a permis de moderniser les infrastructures, les utilités et les équipements.

Lulu l’Ourson, 30 ans d’une icône du goûter

Lulu a 30 ans

L’année 2025 marque également les 30 ans de Lulu l’Ourson, lancé en 1995 et fabriqué exclusivement à Besançon. Véritable madeleine de Proust, ce petit ourson moelleux ”est devenu l’icône des goûters et des souvenirs d’enfance de millions de familles françaises”.

Chaque année, l’usine bisontine produit 4.600 tonnes de Lulu l’Ourson, soit 41 % de son activité. Tous les Lulu consommés en Europe proviennent de ce site, dont 30 % de la production est exportée dans 5 pays européens. Symbole de la tradition biscuitière française, Lulu ”continue d’accompagner le quotidien de millions de petits et grands gourmands” alors que 9 Français sur 10 consomment au moins un produit de la marque Lu, qui est d’ailleurs numéro 1 en France sur les biscuits.

Découvrez comment est né Lulu L'Ourson en 1995 grâce à un expert en recherche et développement dans votre vidéo :

Un engagement pour un approvisionnement durable

Au-delà de son rôle économique, l’usine de Besançon contribue aux objectifs de durabilité du groupe. Dans le cadre du programme Harmony, lancé en 2008, Mondelez s’approvisionne en blé cultivé, selon les principes de l’agriculture régénératrice, dans un rayon de 250 kilomètres de Besançon grâce à 14 exploitations agricoles, dont Eric Bonnefoy est l’un des représentants passionné.

Eric Bonnefoy, agriculteur céréalier, fournisseur de Mondelez International à Besançon, son fils Baptiste et Laura Brandner, directrice de l'usine bisontine. © Alexane Alfaro

Pour couvrir 100% des besoins de blé pour la production des biscuits Mondelez International en Europe, le réseau du groupe rassemble aujourd’hui plus de 1.250 agriculteurs dans 7 pays européens, dont près de 13.900 hectares en France.

Depuis 2018, plusieurs actions pour réduire sa consommation de gaz, d’eau et d’électricité sont menées, a assuré Laura Brandner. L’installation de panneaux photovoltaïques en 2020 couvre désormais ”8 à 10 %” de ses besoins annuels en électricité. ”La consommation de gaz a diminué de 17%, ainsi que la consommation d’eau de 35%, ainsi la consommation annuelle de l’usine est équivalente à 100 foyers français”, précise-t-elle.

Infos +

Des repères historiques :

  • 1965 : ouverture de l’usine de Besançon.
  • 1995 : lancement de la première ligne de production de Lulu l’Ourson.
  • 2020-2025 : 16 M€ investis pour moderniser le site.
  • 2025 : 11 000 tonnes de gâteaux produits chaque année, dont 30 % exportés vers 11 pays.

Connaissez-vous l’histoire du véritable Petit Beurre de Lu ?

La directrice générale de Mondelez International France, qui était également présente lors de cette journée anniversaire à Besançon, a raconté l’histoire de la création du Petit Beurre de Lu : ce biscuit a été créé pour être une allégorie du temps, à déguster à tout moment de la journée. Ainsi, les quatre coins représentent les quatre saisons, les 52 dents représentent les 52 semaines de l’année, 24 trous pour les 24 heures d'une journée et il mesure 7 centimètres de long pour les sept jours de la semaine.

biscuit laura brandner lu lulu l'ourson mondelez international usine visite

