Découvrez les résultats du grand jeu concours Livres dans la Boucle!

Du 5 septembre au mercredi 14 septembre inclus, maCommune.info vous a proposé chaque un jeu concours pour tenter de remporter un des livres de la sélection du salon littéraire Livres dans la Boucle. Chaque jour, les participants ont complété le formulaire et donné réponse à une question en lien avec le livre à gagner.

Pour être tiré au sort, voici les réponses qui étaient attendues dans les jeux :

Jeu n°1 : Dans Le Jeu des Si d'Isabelle Carré, le personnage principal Emma participe à un concours. De quelle discipline s'agit-il ?

La bonne réponse est : La photographie

---------

Jeu n°2 : Dans Dessous les roses d'Olivier Adam, l'un des personnages, Antoine, ne parvient pas à oublier son amour de jeunesse, comment s'appelle-t-elle ?

La bonne réponse est : Lise

---------

Jeu n°3 : Dans On était des loups, de Sandrine Collette, la mère d’un des deux personnages principaux est tuée par un animal. Lequel ?

La bonne réponse est : Un ours

---------

Jeu n°4 : Dans Disparaître de Lionel Duroy, le narrateur part à vélo et quitte la France pour ne jamais y revenir. Il garde cependant contact avec une seule personne à qui il envoie régulièrement des courriers. Qui est-ce ?

La bonne réponse est : Son éditeur

---------

Jeu n°5 : Dans Le Balato, comment s’appelle le bar où se situe le roman ?

La bonne réponse est : Lise

---------

Jeu n°6 : Dans Vers la violence de Blandine Rinkel, à quel jeu se prête le père et sa fille ?

La bonne réponse est : Le jeu du couteau

---------

Jeu n°7 : Dans Hommes d’Emmanuelle Richard, dans quel pays l’héroïne se rend-elle après avoir fait faillite ?

La bonne réponse est : Le Pays de Galles

---------

Jeu n°8 : Dans L’inconduite d’Emma Becker, l’héroïne trompe son ennui avec trois amants. Lequel n’en est pas un ?

La bonne réponse est : Lenny

---------

Jeu n° 9 : Dans Ainsi pleurent nos hommes de Dominique Celis, à quel conflit se réfère le roman ?

La bonne réponse est : Le génocide rwandais

---------

Jeu n° 10 : Dans Rien ne dure vraiment longtemps de Matthieu Seel, le narrateur fait référence à un quartier connu pour être un haut lieu du trafic de drogues parisien. Comment celui-ci s’appelle-t-il ?

La bonne réponse est : La colline du crack

---------

Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

Jeu N°1 : Myriam CHARBONNIER

Jeu N°2 : Martine DAGUE

Jeu N°3 : Roberte RONCARI

Jeu N°4 : Julien DELAIR

Jeu N°5 : Christine GIROL

Jeu N°6 : Danielle FANCHIN

Jeu N°7 : Alexis BAILLY

Jeu N°8 : Mireille TRON

Jeu N°9 : Flora DOUTAUX

Jeu N°10 : Gilles PAILLEY

Les gagnants seront recontactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et à bientôt pour de nouveaux jeux !