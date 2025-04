Une Jurassienne prétend au titre de meilleur jeune fleuriste de France

Andrea Bagnard, fleuriste Jurassienne, participe à la finale nationale de l'oscar des jeunes fleuristes, qui aura lieu le samedi 26 et dimanche 27 avril, à l'Abbaye de Fontfroide à Narbonne (Aude). L’objectif: remporter le titre de "meilleur jeune fleuriste de France".

Âgée de 25 ans, Andréa Bagnard figurera parmi la dizaine de finalistes venus de toute la France dans un seul et même but, celui de remporter le titre de "meilleur jeune fleuriste de France". Pour cela, les candidats devront s'affronter à travers plusieurs épreuves en démontrant créativité, technicité, endurance et ingéniosité pour tenter d'impressionner un jury composé de meilleurs ouvrier de France et/ou anciens champions de France.

Une qualification pour la coupe de France à la clé

Organisée chaque année par la Fédération française des artisans fleuristes, la finale aura lieu à l'occasion de la 20e fête des plantes & du massif et représente un tremplin vers d’autres concours prestigieux. Le vainqueur sera automatiquement qualifié pour la coupe de France des fleuristes.

L’année dernière, Andréa s'était déjà distinguée par son talent. Cette première expérience lui avait permis de se "surpasser, et de gagner en confiance”. Cette année, la candidate jurassienne qui représentera la boutique Aux Jardins Saint-Désiré de Lons-le-Saunier, viendra relever à nouveau ce challenge dans le but "de continuer à progresser, d’explorer (s)a créativité et de partager cette belle aventure avec d’autres fleuristes talentueux.”