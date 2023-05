Démarche "flexible", "école dehors", création d'un blason : les structures scolaires du Doubs se réinventent...

"Le dispositif a pour vocation de faire émerger des projets du terrain, par les équipes des structures scolaires, et non plus avec des directives qui viennent d'en haut", précise le Rectorat. Le tout afin "d'améliorer la réussite, le bien-être des élèves et à réduire les inégalités". Les projets retenus seront financés par le Rectorat.



134 structures scolaires sont engagées ou prévoient de l'être en Franche-Comté.



Zoom sur trois projets proposés dans le Doubs