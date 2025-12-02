Mardi 2 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Pouilley-Français
Nature Société

Dermatose nodulaire : Grangier interpelle Genevard sur la menace d’abattage de 82 vaches à Pouilley-Français

Publié le 02/12/2025 - 15:15
Mis à jour le 02/12/2025 - 15:15

Dans un courrier daté de ce mardi 2 décembre, la députée du Doubs Géraldine Grangier s’adresse à la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, pour dénoncer la ”situation extrêmement préoccupante” que traverse une famille d’exploitants agricoles à Pouilley-Français, et demander un traitement plus mesuré du dossier sanitaire.

© mCi
© mCi

Selon la lettre de Géraldine Grangier, le cheptel de l’exploitation compte 82 vaches ”vaccinées contre la DNC le 22 octobre dernier (soit plus d’un mois)”. Or, ”une seule bête malade” a développé des symptômes, et cette dernière ”réagit très favorablement à l’antibiothérapie”. Malgré cela, les agriculteurs font face à ”la décision administrative et sanitaire de l’abattage total de ses animaux”.

La députée souligne que la famille L., agriculteurs depuis plusieurs générations, a scrupuleusement respecté toutes les ”préconisations sanitaires imposées par les services de l’État”. À ses yeux, les obligations ont été pleinement honorées : ”À aucun moment ils n’ont failli à leurs obligations.”

Pourtant, la menace plane toujours : ”l’extinction totale du fruit d’une vie entière de travail, d’efforts et de passion.”

Un sentiment d’injustice et d’irréparable

Géraldine Grangier exprime ”une profonde incompréhension dans le monde agricole”, qui s’est mobilisé pour soutenir le GAEC. Elle évoque ”un véritable sentiment d’injustice et de gâchis" : le principe de précaution, selon elle, ne peut être appliqué sans discernement.

Elle plaide pour une approche différentielle : ”Les signaux positifs liés à l’antibiothérapie sur l’unique vache ayant développé des symptômes de DNC montrent qu’une issue favorable existe. Il serait donc injuste — et profondément inhumain — de persister dans la voie d’un abattage total du cheptel alors qu’une alternative est proposée par la famille.”

Une proposition d’exploitation-test rejetée

La députée propose de transformer le GAEC en ”exploitation-test, un site pilote”, afin de permettre un suivi sanitaire rigoureux tout en préservant le cheptel. Elle regrette qu’aucune seconde analyse biologique globale du troupeau n’ait été menée : ”De même, une deuxième analyse biologique du cheptel aurait dû être menée.”

Pour elle, cette option représente ”une solution d’espoir et d’avenir pour toute la filière. Elle doit être entendue, soutenue et valorisée.”

Efficacité vs humanité : un appel à l’État

Dans son courrier, l’élue du Doubs en appelle à l’État pour qu’il adopte ”une gestion sanitaire proportionnée, respectueuse du vivant et de celles et ceux qui la font vivre.” Elle met en garde contre le risque moral et social : ”L’abattage de leurs animaux est vécu comme un massacre, véritable déflagration dans le monde rural.”

Elle qualifie d’autant plus sévèrement l’intervention de la préfecture, qui a mobilisé des CRS, utilisé des gaz lacrymogènes, soulignant que ”la violence de leur intervention restera longtemps dans la mémoire de nos campagnes.”

Enfin, elle lance un appel à la ministre : ”Madame la Ministre, je vous demande solennellement d’agir avec détermination et humanité.”

Une affaire sensible pour la filière agricole locale

Ce courrier public de la députée met en lumière un dilemme central : comment concilier la sécurité sanitaire et la préservation des exploitations agricoles, notamment dans les cas où le risque paraît limité et contrôlable.

Alors que le monde agricole du Doubs se mobilise en soutien à la famille L., l’État devra trancher entre une application stricte des mesures sanitaires et la recherche d’une solution plus nuancée, potentiellement exemplaire pour l’avenir de la filière. La réponse de la ministre Annie Genevard sera observée de près, tant par les exploitants concernés que par leurs voisins, inquiets de voir des mesures rigides conduire à ce qu’ils perçoivent comme une perte irrémédiable.

Dermatose nodulaire dans un élevage à Pouilley-Français : le TA rejette la requête du SUJ, les 82 bêtes seront abattues

Le 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête déposée par le Syndicat des usagers de la justice (SUJ), agissant pour le compte d’un exploitant agricole de Pouilley-Français. Le syndicat sollicitait notamment la suspension de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2025 déclarant une infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine dans un troupeau de 82 bovins.

175 gendarmes déployés dans une ferme où des vaches doivent être abattues à Pouilley-Français

Quelque 175 gendarmes ont été déployés et deux personnes interpellées mardi 2 décembre 2025 près d'une ferme du Doubs où des vétérinaires doivent abattre 83 vaches au nom de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

175 gendarmes déployés dans une ferme où des vaches doivent être abattues à Pouilley-Français

Quelque 175 gendarmes ont été déployés et deux personnes interpellées mardi 2 décembre 2025 près d'une ferme du Doubs où des vétérinaires doivent abattre 83 vaches au nom de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

Dermatose nodulaire à Pouilley-Français : les Écologistes de Franche-Comté s’opposent à l’abattage de masse

Les Écologistes de Franche-Comté ont lancé hier soir un appel à la mobilisation ce mardi 2 décembre 2025 à 8h à la ferme EARL Lhomme de Pouilley-Français où a été découvert le premier cas de dermatose nodulaire contagieuse bovine du Doubs vendredi dernier. Le rassemblement a pour objectif de s’opposer à la décision préfectorale d’abattage de la totalité du troupeau. 

abattage agriculture annie genevard dermatose bovine dermatose nodulaire géraldine grangier vache

Publié le 2 décembre à 15h15 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Nature

Pouilley-Français
Nature Société

Dermatose nodulaire : Grangier interpelle Genevard sur la menace d’abattage de 82 vaches à Pouilley-Français

Dans un courrier daté de ce mardi 2 décembre, la députée du Doubs Géraldine Grangier s’adresse à la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, pour dénoncer la ”situation extrêmement préoccupante” que traverse une famille d’exploitants agricoles à Pouilley-Français, et demander un traitement plus mesuré du dossier sanitaire.

abattage agriculture annie genevard dermatose bovine dermatose nodulaire géraldine grangier vache
Publié le 2 décembre à 15h15 par Alexane
Pouilley-Français
Nature

Dermatose nodulaire à Pouilley-Français : les Écologistes de Franche-Comté s’opposent à l’abattage de masse

Les Écologistes de Franche-Comté ont lancé hier soir un appel à la mobilisation ce mardi 2 décembre 2025 à 8h à la ferme EARL Lhomme de Pouilley-Français où a été découvert le premier cas de dermatose nodulaire contagieuse bovine du Doubs vendredi dernier. Le rassemblement a pour objectif de s’opposer à la décision préfectorale d’abattage de la totalité du troupeau. 

dermatose bovine dermatose nodulaire écologistes de franche-comté ferme maladie vache
Publié le 2 décembre à 09h12 par Elodie Retrouvey
Pouilley-Français
Nature

Un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine confirmé à Pouilley-Français

La préfecture du Doubs a confirmé, vendredi 28 novembre 2025, la présence d’un foyer de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) au sein d’une exploitation bovine située sur la commune de Pouilley-Français. Il s’agit du premier cas détecté dans le département depuis l’apparition initiale de la maladie en France, en Savoie, le 29 juin 2025.

animaux dermatose bovine dermatose nodulaire maladie vache
Publié le 30 novembre à 07h29 par Alexane
France
Nature

Hiver plutôt froid ou chaud ? Météo-France privilégie un scénario plus chaud que la normale…

Météo-France a publié son bulletin saisonnier concernant les tendances pour les mois de décembre 2025, janvier et février 2026, ce jeudi 27 novembre. Comme toujours, il s’agit d’une prévision probabiliste portant sur les moyennes du trimestre, et non d’une projection détaillée semaine par semaine.

chaleur hiver météo météo-france neige pluie
Publié le 27 novembre à 12h00 par Alexane
Charquemont
Nature

Une association alerte sur la baisse de la faune sauvage dans le Doubs

Dans un communiqué de ce mois de novembre 2025, l’Aspas Doubs s’inquiète d’une "multiplication des destructions de biodiversité" dans le département, particulièrement concernant les chevreuils. L’association affirme que "sur les 5 dernières années 29.000 chevreuils ont été abattus, et les effectifs actuels sont en baisse avérée de 50%".

chamois chasse faune sauvage
Publié le 24 novembre à 16h30 par Alexane
Besançon
Nature

Appel à l’action pour planter des arbres fruitiers à Planoise

Le 26 novembre 2025, l’association écologique et forestière franc-comtoise (AEEFFC) invite quiconque à venir prêter main-forte aux habitants, étudiants et bénévoles engagés dans l’action "Les petits fruitiers pour l’avenir" qui vise à planter des arbres dans le quartier de Planoise à Besançon. En 2024, plus de 120 arbres et arbustes comestibles ont déjà été plantés grâce à cette initiative.

arbre biodiversité écologie planoise plantation
Publié le 24 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Nature Transports

Verglas, neige : des conditions de circulations difficiles ce vendredi dans le Doubs

Selon les informations du Département du Doubs ce vendredi 21 novembre 2025, les conditions de circulation sont délicates sur plusieurs secteurs avec des chaussées enneigées et parfois verglacées. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.

département du doubs givre hiver info route météo pluie verglas
Publié le 21 novembre à 08h19 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Nature Transports

Neige sur l’autoroute : verglas, bouchons, accidents ce jeudi soir en Bourgogne Franche-Comté

Du 20 au 22 novembre, de fortes perturbations météorologiques touchent une large partie du pays. Une vigilance jaune "neige et verglas" est en cours sur de nombreuses régions (Auvergne, Bourgogne Franche-Comté, des départements du Grand Est, Ain…), indique APRR dans un communiqué publié le 20 novembre 2025. Les équipes de l’opérateur autoroutier se disent "pleinement mobilisées depuis jeudi matin pour fluidifier et sécuriser la circulation sur les axes touchés par les intempéries".

accident aprr autoroute bouchon hiver neige verglas
Publié le 20 novembre à 18h02 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Politique

Déforestation : Dominique Voynet et Marie Pochon appellent l’UE à “ne pas céder aux lobbies”

Deux députées du groupe Écologiste et Social, Dominique Voynet (Doubs) et Marie Pochon (Drôme), ont annoncé ce jeudi 20 novembre le dépôt d’une proposition de résolution européenne visant à défendre l’application du Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE). Elles entendent ainsi répondre aux pressions croissantes qui visent à retarder ou affaiblir ce texte adopté en 2023.

déforestation députée dominique voynet europe écologie les verts lobbying
Publié le 20 novembre à 17h00 par Alexane

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : le sac kraft "Joyeuses Fêtes" des Biscuits Mistral
Offre d'emploi

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : Le Grand Besançon recrute un.e carrossier.e - peintre
Shopping de Noel

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : L'Orchidée de la Botanicals Collection Légo® à la boutique Fnac à Besançon

Sondage

 9.32
couvert
le 02/12 à 15h00
Vent
1.47 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
77 %
 