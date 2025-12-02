Dermatose nodulaire : Grangier interpelle Genevard sur la menace d’abattage de 82 vaches à Pouilley-Français

Dans un courrier daté de ce mardi 2 décembre, la députée du Doubs Géraldine Grangier s’adresse à la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, pour dénoncer la ”situation extrêmement préoccupante” que traverse une famille d’exploitants agricoles à Pouilley-Français, et demander un traitement plus mesuré du dossier sanitaire.

Selon la lettre de Géraldine Grangier, le cheptel de l’exploitation compte 82 vaches ”vaccinées contre la DNC le 22 octobre dernier (soit plus d’un mois)”. Or, ”une seule bête malade” a développé des symptômes, et cette dernière ”réagit très favorablement à l’antibiothérapie”. Malgré cela, les agriculteurs font face à ”la décision administrative et sanitaire de l’abattage total de ses animaux”.

La députée souligne que la famille L., agriculteurs depuis plusieurs générations, a scrupuleusement respecté toutes les ”préconisations sanitaires imposées par les services de l’État”. À ses yeux, les obligations ont été pleinement honorées : ”À aucun moment ils n’ont failli à leurs obligations.”

Pourtant, la menace plane toujours : ”l’extinction totale du fruit d’une vie entière de travail, d’efforts et de passion.”

Un sentiment d’injustice et d’irréparable

Géraldine Grangier exprime ”une profonde incompréhension dans le monde agricole”, qui s’est mobilisé pour soutenir le GAEC. Elle évoque ”un véritable sentiment d’injustice et de gâchis" : le principe de précaution, selon elle, ne peut être appliqué sans discernement.

Elle plaide pour une approche différentielle : ”Les signaux positifs liés à l’antibiothérapie sur l’unique vache ayant développé des symptômes de DNC montrent qu’une issue favorable existe. Il serait donc injuste — et profondément inhumain — de persister dans la voie d’un abattage total du cheptel alors qu’une alternative est proposée par la famille.”

Une proposition d’exploitation-test rejetée

La députée propose de transformer le GAEC en ”exploitation-test, un site pilote”, afin de permettre un suivi sanitaire rigoureux tout en préservant le cheptel. Elle regrette qu’aucune seconde analyse biologique globale du troupeau n’ait été menée : ”De même, une deuxième analyse biologique du cheptel aurait dû être menée.”

Pour elle, cette option représente ”une solution d’espoir et d’avenir pour toute la filière. Elle doit être entendue, soutenue et valorisée.”

Efficacité vs humanité : un appel à l’État

Dans son courrier, l’élue du Doubs en appelle à l’État pour qu’il adopte ”une gestion sanitaire proportionnée, respectueuse du vivant et de celles et ceux qui la font vivre.” Elle met en garde contre le risque moral et social : ”L’abattage de leurs animaux est vécu comme un massacre, véritable déflagration dans le monde rural.”

Elle qualifie d’autant plus sévèrement l’intervention de la préfecture, qui a mobilisé des CRS, utilisé des gaz lacrymogènes, soulignant que ”la violence de leur intervention restera longtemps dans la mémoire de nos campagnes.”

Enfin, elle lance un appel à la ministre : ”Madame la Ministre, je vous demande solennellement d’agir avec détermination et humanité.”

Une affaire sensible pour la filière agricole locale

Ce courrier public de la députée met en lumière un dilemme central : comment concilier la sécurité sanitaire et la préservation des exploitations agricoles, notamment dans les cas où le risque paraît limité et contrôlable.

Alors que le monde agricole du Doubs se mobilise en soutien à la famille L., l’État devra trancher entre une application stricte des mesures sanitaires et la recherche d’une solution plus nuancée, potentiellement exemplaire pour l’avenir de la filière. La réponse de la ministre Annie Genevard sera observée de près, tant par les exploitants concernés que par leurs voisins, inquiets de voir des mesures rigides conduire à ce qu’ils perçoivent comme une perte irrémédiable.

Dermatose nodulaire dans un élevage à Pouilley-Français : le TA rejette la requête du SUJ, les 82 bêtes seront abattues Le 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête déposée par le Syndicat des usagers de la justice (SUJ), agissant pour le compte d’un exploitant agricole de Pouilley-Français. Le syndicat sollicitait notamment la suspension de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2025 déclarant une infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine dans un troupeau de 82 bovins.

175 gendarmes déployés dans une ferme où des vaches doivent être abattues à Pouilley-Français Quelque 175 gendarmes ont été déployés et deux personnes interpellées mardi 2 décembre 2025 près d'une ferme du Doubs où des vétérinaires doivent abattre 83 vaches au nom de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

175 gendarmes déployés dans une ferme où des vaches doivent être abattues à Pouilley-Français Quelque 175 gendarmes ont été déployés et deux personnes interpellées mardi 2 décembre 2025 près d'une ferme du Doubs où des vétérinaires doivent abattre 83 vaches au nom de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).