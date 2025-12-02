Dermatose nodulaire à Pouilley-Français : les Écologistes de Franche-Comté s’opposent à l’abattage de masse

Les Écologistes de Franche-Comté ont lancé hier soir un appel à la mobilisation ce mardi 2 décembre 2025 à 8h à la ferme EARL Lhomme de Pouilley-Français où a été découvert le premier cas de dermatose nodulaire contagieuse bovine du Doubs vendredi dernier. Le rassemblement a pour objectif de s’opposer à la décision préfectorale d’abattage de la totalité du troupeau.

Conformément au cadre de gestion actuel de la maladie, le préfet du Doubs Rémi Bastille a ordonné l’abattage complet du troupeau dès ce mardi. Mais les Écologistes de Franche-Comté mettent en avant le fait que la "vaccination du cheptel est effective depuis plus de cinq semaines". Deux recours en référé ont déjà été déposés afin de suspendre l’arrêté du préfet.

Les Écologistes rappellent que plus de 80 vaches "pourtant vaccinées depuis plus de 30 jours" sont menacées d’abattage. "Comment garantir une gestion sanitaire cohérente en abattant des animaux vaccinés ?", interpellent-ils.

Une mesure jugée "disproportionnée"

Pointant du doigt une "mesure disproportionnée", les Écologistes demandent la suspension de l’arrêté préfectoral qui "empêcherait d’évaluer les effets de la vaccination sur un troupeau réel, élément pourtant crucial pour orienter les stratégies publiques".

Sur place, plusieurs syndicats agricoles (Confédération Paysanne, Coordination Rurale, les jeunes agriculteurs du canton) se sont rassemblés pour soutenir la ferme. Une "convergence inhabituelle" qui pour les Écologistes F-C, témoigne "de la gravité de la situation et de la nécessité de dépasser les divergences pour défendre une approche sanitaire plus juste, plus transparente et plus respectueuse des animaux comme des éleveuses et des éleveurs".