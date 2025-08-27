Des places encore disponibles à l’Enilea de Mamirolle et Poligny pour la rentrée de 2025

L’école dispose encore de places dans des formations professionnalisantes "dans des secteurs porteurs". Plusieurs formations sont encore accessibles :
Enilea Campus de Mamirolle
Contact 03 81 55 92 00 ou enil.mamirolle@educagri.fr
Accès POST 3ème :
- CAP OIA TPA : certificat d'aptitude professionnel pour travailler dans l'agroalimentaire et la fromagerie / 100% de réussite en 2025
- BP CLPA : brevet professionnel pour travailler dans l'agroalimentaire et la fromagerie / 90% de réussite en 2025
Accès POST BAC :
- BTS BIOQUALIM PL : fabrication de produits laitiers et fromages en 2 ans / 86,5% de réussite en 2025 (alternance et scolaire)
- BTS GEMEAU : gestion et maîtrise de l'eau en 2 ans / 80% de réussite en 2025 (alternance et scolaire)
Accessible après BAC +2 :
- LICENCE PRO GASTE : génie de l'assainissement et du traitement de l'eau / 94% de réussite en 2025
Enilea campus de Poligny
Contact 03 84 76 73 73 ou enil.poligny@educagri.fr
Accès POST 2nde :
- BAC TECHNO STL : Sciences et Technologies de laboratoire / 100% de réussite en 2025
Accès POST BAC :
- BTS BIOQUALIM PL : fabrication de produits laitiers et fromages en 2 ans / 88% de réussite en 2025
- BTS BIOQUALIM APT : fabrication d'aliments et processus technologiques en 2 ans / 94% de réussite en 2025
- BTS BIOQUALITE : qualité, sécurité, contrôle / 92% de réussite en 2025
Accès après BAC +2 :
- Licence PRO QSA : qualité, sécurité, contrôle (Résultats 2025 à venir)
- Licence PRO CPA : Innovation, conception et production d'aliments (Résultats 2025 à venir)
Une école publique reconnue
L'établissement public ENILEA rappelle qu’elle forme chaque année "des professionnels recherchés par les entreprises en France et à l’international. Nos campus de Mamirolle et Poligny offrent un environnement propice à l’apprentissage et à l’épanouissement".