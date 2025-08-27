Mercredi 27 Août 2025
Alerte Témoin
Franche-Comté
Education

Des places encore disponibles à l’Enilea de Mamirolle et Poligny pour la rentrée de 2025

Publié le 27/08/2025 - 15:01
Mis à jour le 27/08/2025 - 11:41

Pour les élèves qui n'auraient pas encore trouvé leur école oiur la rentée de septembre, l'École nationale de l’innovation, des laboratoires, de l’eau et de l’alimentation (Enilea) rappelle qu’il reste encore quelques places disponibles dans plusieurs formations dispensées à Mamirolle et Poligny. Voici le détalie des places disponibles.

© Enilea
© Enilea
1/2 - © Enilea
2/2 - © Enilea

L’école dispose encore de places dans des formations professionnalisantes "dans des secteurs porteurs". Plusieurs formations sont encore accessibles : 

Enilea Campus de Mamirolle

Contact 03 81 55 92 00 ou enil.mamirolle@educagri.fr

Accès POST 3ème  :

  • CAP OIA TPA : certificat d'aptitude professionnel pour travailler dans l'agroalimentaire et la fromagerie / 100% de réussite en 2025
  • BP CLPA : brevet professionnel pour travailler dans l'agroalimentaire et la fromagerie / 90% de réussite en 2025

Accès POST BAC :

  • BTS BIOQUALIM PL : fabrication de produits laitiers et fromages en 2 ans / 86,5% de réussite en 2025 (alternance et scolaire)
  • BTS GEMEAU : gestion et maîtrise de l'eau en 2 ans / 80% de réussite en 2025 (alternance et scolaire)

Accessible après BAC +2 :

  • LICENCE PRO GASTE : génie de l'assainissement et du traitement de l'eau / 94% de réussite en 2025

Enilea campus de Poligny

Contact 03 84 76 73 73 ou enil.poligny@educagri.fr

Accès POST 2nde  :

  • BAC TECHNO STL : Sciences et Technologies de laboratoire / 100% de réussite en 2025

Accès POST BAC :

  • BTS BIOQUALIM PL : fabrication de produits laitiers et fromages en 2 ans / 88% de réussite en 2025
  • BTS BIOQUALIM APT : fabrication d'aliments et processus technologiques en 2 ans / 94% de réussite en 2025
  • BTS BIOQUALITE : qualité, sécurité, contrôle / 92% de réussite en 2025

Accès après BAC +2 :

  • Licence PRO QSA : qualité, sécurité, contrôle (Résultats 2025 à venir)
  • Licence PRO CPA : Innovation, conception et production d'aliments (Résultats 2025 à venir)

Une école publique reconnue

L'établissement public ENILEA rappelle qu’elle forme chaque année "des professionnels recherchés par les entreprises en France et à l’international. Nos campus de Mamirolle et Poligny offrent un environnement propice à l’apprentissage et à l’épanouissement".

enilea études supérieures formation

Publié le 27 aout à 15h01 par Elodie Retrouvey
