Détatouage : le droit de réponse de l’organisation du Besançon international Tattoo show

"Nous souhaitons, par ce droit de réponse, apporter un éclairage complémentaire, fondé sur les pratiques encadrées de notre profession, les recommandations officielles des autorités sanitaires, ainsi que les avancées portées par des professionnels de santé travaillant avec le secteur du tatouage.

Le Besançon International Tattoo Show réunit chaque année plus de 270 artistes venus du monde entier. Tous sont formés aux règles d’hygiène et de salubrité imposées par les Agences Régionales de Santé (ARS), et déclarés comme le prévoit la réglementation française. Cette formation obligatoire inclut des modules spécifiques sur les risques dermatologiques, les pratiques d’asepsie et la prévention des complications. De plus, les professionnels doivent respecter des règles strictes d’hygiène en application directe de ces formations : utilisation de matériel stérile ou à usage unique, désinfection systématique de la peau, port de gants, lavage des mains avant et après chaque acte. Ces protocoles, appliqués rigoureusement, sont garants de la sécurité du public comme des artistes.

Pour toutes les questions liées à la peau, aux risques potentiels ou aux cas particuliers, nous nous appuyons sur les travaux du Dr Nicolas Krüger, dermatologue et expert des pratiques liées au tatouage, reconnu pour son travail en collaboration avec le Syndicat National des Artistes Tatoueurs (SNAT). Ses contributions permettent un dialogue constructif entre le corps médical et les professionnels du tatouage, en faveur d’une pratique toujours plus sûre et mieux informée.

Notre rôle d’organisateur ne s’arrête pas à la logistique. La convention met également un point d’honneur à informer le public sur les précautions à prendre avant, pendant et après un tatouage, en s’appuyant directement sur les recommandations des ARS. Ces consignes sont mises à disposition en ligne et sur place pour accompagner chaque visiteur dans une démarche responsable.

Si la question du détatouage mérite d’être traitée avec rigueur, elle ne peut être dissociée des progrès accomplis par la profession et des garanties offertes aujourd’hui aux publics. Réduire le tatouage à ses risques passés sans évoquer les dispositifs de formation, de contrôle et d’accompagnement qui existent en 2025, c’est véhiculer une image dépassée d’un art et d’un métier en constante évolution.

Nous restons entièrement disponibles pour toute personne – particulier, professionnel de santé ou média – souhaitant s’informer sur les réalités actuelles du tatouage professionnel, ses pratiques, ses encadrements et ses évolutions. Nous sommes bien entendu disponible pour vous accueillir sur l’événement pour découvrir la réalité d’une convention moderne, encadrée, et tournée vers l’avenir."

Jean-Marc Bassand