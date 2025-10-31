Deux actions de prévention routière pour cyclistes et usagers de la trottinette à Besançon

Dans le cadre des semaines "Lumières et vision" organisées au niveau national par la sécurité routière, la Ville de Besançon ne partenariat avec l’association Prévention Routière du Doubs organise deux actions de sensibilisation à destination des cyclistes et usagers de la trottinette les 4 et 13 novembre prochain à Besançon.

Avec le passage à l’heure d’hiver et les jours qui s’assombrissent, la Ville de Besançon souhaite attirer l’attention des piétons, des cyclistes et des usagers de la trottinette électrique sur la nécessité absolue d’être visible, pour des raisons de sécurité.

Deux stands de sensibilisation sont ainsi organisés à Besançon dans le cadre des "semaines Lumières et Vision", organisées par la Prévention routière au niveau national

Mardi 4 novembre 2025, place Louis Pasteur

Jeudi 13 novembre 2025, place du 8 septembre

Sur ces stands, le grand public, les cyclistes et les usagers de la trottinette seront sensibilisés aux dangers de circuler la nuit ou en situation de faible visibilité. A cette occasion, les règles de circulation à vélo et en trottinette seront rappelées.

Pour les cyclistes :

Le code de la route précise les équipements obligatoires pour rendre les cyclistes visibles des autres usagers :

Phare avant blanc ou jaune

Phare arrière rouge

Réflecteur avant blanc ou jaune

Réflecteur arrière rouge

Réflecteurs visibles latéralement (fixés sur les rayons des roues ou bien pneus à flancs réfléchissants)

Réflecteurs de pédales.

Le port d’un gilet rétro-réfléchissant est obligatoire pour tout cycliste et son passager circulant la nuit, lorsque la visibilité est insuffisante et hors agglomération. En ville, il est fortement conseillé.

Les usagers de trottinettes électriques doivent quant à eux respecter une vitesse maximale de 25 km/h et 20 km/h en zone de rencontre. Pour se signaler, les feux avant et arrière ainsi que l’avertisseur sonore sont obligatoires. Il faut porter un gilet réfléchissant la nuit et avoir une assurance responsabilité civile. Le transport d’une 2e personne est interdit.

De plus, à Besançon, un arrêté municipal en vigueur depuis le 1er septembre interdit la circulation des trottinettes du pont Battant à la place du 8 septembre.

Par ailleurs, tout cycliste ou usager de trottinette électrique doit s’arrêter au feu rouge, respecter le bon sens de la voie cyclable et ne doit pas circuler sur le trottoir. Le piéton est toujours prioritaire sur le cycliste et la trottinette électrique.