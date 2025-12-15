Lundi 15 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Deux adolescents de 14 ans tentent de dérober deux véhicules à Besançon

Publié le 15/12/2025 - 16:05
Mis à jour le 15/12/2025 - 15:25

Deux adolescents âgés de 14 ans ont été interpellés à Besançon pour tentative de vol de véhicule et port d’arme de catégorie D dans la journée du 13 décembre 2025.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Peu avant 16h, le centre d’information et de commandement a prévenu un équipage de police que deux individus suspects se tenaient à proximité d’un véhicule dont la vitre semblait brisée rue Maurice Duvernoy. 

Arrivés sur les lieux, les policiers ont aperçu trois jeunes portant des capuches sur la tête à proximité d’un véhicule Peugeot 207 dont la vitre était brisée. À la vue des policiers, ils ont pris la fuite en traversant la rue de Dole. 

Deux d’entre eux ont toutefois pu être interpellés derrière le collège Voltaire et placés en garde à vue. L’un d’entre eux était en possession d’un tournevis, d’un brise-vitre et d’un couteau suisse. 

L’enquête a permis de mettre en évidence que les jeunes hommes ont ainsi tenté de dérober deux véhicules, placés en fourrière.

Entendus, les deux individus âgés de 14 ans ont reconnu les faits. Ils seront convoqués en janvier prochain devant le juge des enfants. 

Publié le 15 décembre à 16h05 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

