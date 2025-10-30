Jeudi 30 Octobre 2025
Besançon
Faits Divers

Deux individus arrêtés pour vente à la sauvette au même endroit le même jour à Besançon

Publié le 30/10/2025 - 15:43
Mis à jour le 30/10/2025 - 15:03

Deux individus distincts ont été interpellés par les policiers dans la même journée et au même endroit dans le quartier de Planoise pour le même motif de vente à la sauvette le 28 octobre 2025. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Le premier individu a été repéré vers 15h30 par le centre de supervision urbaine (CSU) alors qu’il vendait des cigarettes à la sauvette devant le centre commercial Ile-de-France de Planoise. La vidéo de surveillance le montrait en train de procéder à des échanges argent/cigarettes à des acheteurs. 

Les policiers municipaux sont alors partis procéder à son interpellation. L’homme âgé de 25 ans était en situation irrégulière sur le territoire français et avait en sa possession 220€, un joint de 1 g de résine de cannabis et 10 paquets de cigarettes. 

Placé en garde à vue, il a avoué vendre des cigarettes pour se faire de l’argent lors de son audition. Il a également reconnu être consommateur occasionnel de cannabis et être en situation irrégulière sur le territoire français.

Même endroit, même délit

Dans la soirée, vers 18h30, un second individu a une fois encore été repéré par le CSU au même endroit en train de commettre les mêmes agissements. Les agents municipaux sont une fois de plus partis interpeller l’individu âgé de 21 ans en train de vendre sur la voie publique des cigarettes aux passants. Celui-ci était en possession de 190€ et venait de jeter un sac contenant 10 paquets de cigarettes dans une poubelle. 

Durant son audition il a également reconnu être en situation irrégulière sur le territoire français et vendre des cigarettes pour vivre. 

Les deux affaires ont été classées sans suite, "sous condition", nous a précisé la police. 

police municipale video-surveillance

Publié le 30 octobre à 15h43 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

