HAUTE-SAÔNE (70)
Nature

Deux nouvelles espèces de champignons découvertes en Haute-Saône

Publié le 24/09/2025 - 09:10
Mis à jour le 24/09/2025 - 09:11

Lors d’inventaires dans les forêts humides de Bourgogne-Franche-Comté, réalisés en septembre 2025 dans le cadre du programme les Méconnus de Bourgogne-Franche-Comté, deux nouvelles espèces de champignons ont été découvertes en Haute-Saône : Stylonectria hygrophila et Cosmospora nemaniae. 

© Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des invertébrés
© Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des invertébrés
1/2 - © Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des invertébrés
2/2 - © Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des invertébrés

Le mycologue du Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des invertébrés (CBN FC) a découvert deux nouvelles espèces de champignons, tout juste nommées : _Stylonectria hygrophila_ et _Cosmospora nemaniae_. Ces deux espèces, découvertes en Haute-Saône, mesurent quelques millimètres et ont la particularité de vivre en parasites sur d’autres champignons.

La première, tout juste nommée Stylonectria hygrophila, a été trouvée sur des branches mortes de bouleau pubescent déjà colonisées par un autre champignon, dans la réserve naturelle régionale de la tourbière de la Grande-Pile à Saint-Germain. Le genre Stylonectria comporte uniquement des champignons parasitant d’autres champignons.

La seconde a été observée à Mantoche sur un champignon du genre Nemania. Tout juste décrite, cette espèce porte le nom de Cosmospora nemaniae. À l’instar du genre Stylonectria, le genre Cosmospora contient des parasites de champignons, mais ayant la particularité d’être spécifique à un hôte. La possibilité d’une espèce nouvelle a été envisagée sur le terrain.

Une étude nécessaire au microscope

Le CBN FC précise que ces champignons appartiennent au groupe des ascomycètes, qui est très vaste. Les pézizes, les truffes et les morilles en sont les représentants les plus connus du grand public, par leurs qualités gustatives et/ou leur grande taille. Cependant, ils ne représentent que la partie émergée de l’iceberg et la plupart des espèces ont une taille de l’ordre du millimètre. Il est possible d’en observer partout et durant toute l’année.

Ces minuscules champignons viennent sur tous les substrats : bois mort, tiges mortes de plantes herbacées, feuilles, fleurs, aiguilles, insectes, mousses, lichens… Ainsi que sur d’autres champignons. De part leur taille minuscule, ils sont peu étudiés. Également, ils nécessitent une étude au microscope afin de les identifier.

Stylonectria hygrophila

Stylonectria "Stylo" : colonne et "Nectria" : en référence au genre Nectria auquel il ressemble. Hygrophila "hygro" humidité et "phila" qui aime. Qui aime des endroits humides.

© Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des invertébrés

Cosmospora nemaniae 

Cosmospora "Cosmos" orné "spora" spores, donc à spores ornées "nemaniae", en référence au genre Nemania sur lequel l’espèce pousse.

© Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des invertébrés

Infos +

  • Ces découvertes ont eu lieu dans le cadre du programme scientifique les Méconnus de Bourgogne-Franche-Comté qui vise à améliorer les connaissances autour de quatre taxons : les champignons, les mousses (bryophytes), les sauterelles, criquets et grillons (orthoptères) et les mollusques. Le projet est porté par le Conservatoire botanique national de Franche-Comté, le Conservatoire botanique national du bassin parisien et la Société d’histoire naturelle d’Autun - Observatoire de la faune de Bourgogne avec le soutien de l’Union européenne, la région Bourgogne-Franche-Comté et la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.
  • Soutenu par le Fond européen de développement régional (FEDER), le Ministère en charge de l’écologie (DREAL BFC) et la Région BFC, le programme des Méconnus de Bourgogne-Franche-Comté est un projet de grande envergure qui vise à faire progresser et homogénéiser la connaissance de quatre groupes jugés comme insuffisamment connus à l’échelle du territoire régional : les champignons, les mollusques, les mousses et les orthoptères (sauterelles, criquets et grillons).

champignon conservatoire botanique national de franche-comté découverte nouveau

Publié le 24 septembre à 09h10 par Elodie Retrouvey
