Deux nouvelles espèces de champignons découvertes en Haute-Saône

Lors d’inventaires dans les forêts humides de Bourgogne-Franche-Comté, réalisés en septembre 2025 dans le cadre du programme les Méconnus de Bourgogne-Franche-Comté, deux nouvelles espèces de champignons ont été découvertes en Haute-Saône : Stylonectria hygrophila et Cosmospora nemaniae.

Le mycologue du Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des invertébrés (CBN FC) a découvert deux nouvelles espèces de champignons, tout juste nommées : _Stylonectria hygrophila_ et _Cosmospora nemaniae_. Ces deux espèces, découvertes en Haute-Saône, mesurent quelques millimètres et ont la particularité de vivre en parasites sur d’autres champignons.

La première, tout juste nommée Stylonectria hygrophila, a été trouvée sur des branches mortes de bouleau pubescent déjà colonisées par un autre champignon, dans la réserve naturelle régionale de la tourbière de la Grande-Pile à Saint-Germain. Le genre Stylonectria comporte uniquement des champignons parasitant d’autres champignons.

La seconde a été observée à Mantoche sur un champignon du genre Nemania. Tout juste décrite, cette espèce porte le nom de Cosmospora nemaniae. À l’instar du genre Stylonectria, le genre Cosmospora contient des parasites de champignons, mais ayant la particularité d’être spécifique à un hôte. La possibilité d’une espèce nouvelle a été envisagée sur le terrain.

Une étude nécessaire au microscope

Le CBN FC précise que ces champignons appartiennent au groupe des ascomycètes, qui est très vaste. Les pézizes, les truffes et les morilles en sont les représentants les plus connus du grand public, par leurs qualités gustatives et/ou leur grande taille. Cependant, ils ne représentent que la partie émergée de l’iceberg et la plupart des espèces ont une taille de l’ordre du millimètre. Il est possible d’en observer partout et durant toute l’année.

Ces minuscules champignons viennent sur tous les substrats : bois mort, tiges mortes de plantes herbacées, feuilles, fleurs, aiguilles, insectes, mousses, lichens… Ainsi que sur d’autres champignons. De part leur taille minuscule, ils sont peu étudiés. Également, ils nécessitent une étude au microscope afin de les identifier.

Stylonectria hygrophila

Stylonectria "Stylo" : colonne et "Nectria" : en référence au genre Nectria auquel il ressemble. Hygrophila "hygro" humidité et "phila" qui aime. Qui aime des endroits humides.

Cosmospora nemaniae

Cosmospora "Cosmos" orné "spora" spores, donc à spores ornées "nemaniae", en référence au genre Nemania sur lequel l’espèce pousse.

Infos +