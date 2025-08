Deux tiers des festivals en France affichent un déficit en 2024

Jérôme Tréhorel, directeur des Vieilles Charrues, pointe notamment sur RTL.fr ”l’augmentation des coûts de production”, et évoque un surcoût général post?COVID de plus de 30?% : ”Depuis le covid, on a subi une inflation de plus de 30?% sur toutes les prestations, les questions de structure, les chapiteaux, les scènes”.

Explosion des cachets artistiques

Le budget artistique des festivals a également fortement augmenté : ”Il y a une quinzaine d’années, on avait un budget artistique qui était autour des?1,7?millions d’euros, aujourd’hui, on est à plus de?5?millions et demi”, affirme Jérôme Tréhorel.

Le Centre national de la musique estime de son côté une hausse moyenne de 9?% des coûts artistiques entre 2023 et 2024.

Le directeur des Vieilles Charrues évoque également la hausse des prix des assurances liée aux conditions climatiques incertaines, qui pèsent sur les bilans financiers RTL. Un bilan illustré par d'autres chiffres : les déficits moyens ont bondi de 73?%, atteignant 115.000?€ pour un budget moyen de 1,6?million d’€, selon LePoint.fr.

Des festivals menacés

Malgré des taux de remplissage parfois supérieurs à 90?%, la plupart des festivals ne parviennent plus à équilibrer leurs budgets. Tréhorel alerte sur RTL.fr : ”Je pense qu’aujourd’hui, on ne pense pas assez au public, qui voit des consommations … qui sont hors de prix sur certains festivals.”

Il souligne l’importance d’une certaine modération tarifaire, affirmant pour les Vieilles Charrues :

”Nous, on a fait le choix … d’avoir des boissons entre deux et huit euros … comme si on invitait des amis à un barbecue à la maison.”