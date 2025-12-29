Doubs : des conditions de circulation hivernales plutôt délicates ce lundi 29 décembre

Les conditions de circulation sont rendues délicates ce lundi 29 décembre matin dans plusieurs secteurs du département du Doubs en raison du froid, du givre et de phénomènes localisés de brouillard givrant, selon les informations communiquées par Inforoute25 à 6 heures.

Dans le secteur de Besançon, les températures relevées oscillent entre -6 °C et -1 °C. Les chaussées sont localement glissantes, notamment en raison de bancs de brouillard givrant observés sur les secteurs de Saône et Ornans. Des opérations de traitement des routes sont en cours. Les autorités signalent des conditions hivernales et appellent les usagers à adapter leur vitesse et à faire preuve de prudence.

Le secteur de Montbéliard est également concerné par des conditions hivernales. À 6 heures, les températures variaient entre -2 °C et -6 °C, avec une présence de givre localisé sur les chaussées. Les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance et à ajuster leur conduite aux conditions météorologiques.

Dans le secteur de Pontarlier, les températures sont particulièrement basses, comprises entre -10 °C et -3 °C. Du givre localisé est signalé sur le réseau routier, avec des traitements en cours. Là encore, les conditions de circulation restent hivernales et nécessitent une conduite prudente.

Inforoute25 recommande à l’ensemble des usagers de la route de rester attentifs, de réduire leur vitesse et d’anticiper les risques liés au verglas et au brouillard givrant lors de leurs déplacements matinaux.