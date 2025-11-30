Doubs Tourisme relance son Calendrier de l’Avent digital

Pour la troisième année consécutive, Doubs Tourisme propose à ses abonnés un Calendrier de l’Avent digital, diffusé sur son site doubs.travel ainsi que sur ses réseaux sociaux. L’opération, qui se déroule du 1er au 25 décembre, permet aux habitants et aux amoureux du territoire de remporter chaque jour un cadeau exclusif parmi des produits du terroir, des visites de sites emblématiques ou encore des nuitées dans des hébergements locaux.

Producteurs, artisans, sites touristiques, prestataires d’activités ou encore hébergements : 58 partenaires se sont engagés cette année pour mettre en avant la diversité de l’offre du département. Ils proposent des dotations variées, notamment des produits locaux d’artisans Made in chez Nous, des places gratuites dans de nombreux sites touristiques et pour des activités, plusieurs nuitées dans des hébergements.

Selon Doubs Tourisme, cet ensemble de lots "reflète l’engagement des prestataires touristiques pour faire valoriser leur offre" et leur volonté de participer à la dynamique du territoire.

Un calendrier de l’Avent… et de l’Après

Face à l’ampleur des contributions reçues, Doubs Tourisme prolonge l’initiative au-delà des fêtes. En complément du calendrier proposé jusqu’au 25 décembre, un "Calendrier de l’Après" permettra aux internautes de continuer à jouer du 1er au 31 janvier. Celui-ci proposera lui aussi des lots variés offerts par les partenaires locaux.

L’organisme touristique souligne que l’opération représente une opportunité de visibilité majeure pour les acteurs du territoire. Grâce à ses "plus de 40 000 abonnés cumulés" sur les réseaux sociaux, Doubs Tourisme prévoit de mettre en avant pendant "plus de 50 jours les savoir-faire locaux et l’offre touristique de la destination". La valeur totale des dotations des deux calendriers dépasse 3.050 €.

Infos +

L’édition précédente avait attiré plus de 23.800 participations, dont 4.448 participants uniques.