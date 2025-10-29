Mercredi 29 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Vie locale

Du changement du côté du centre des Finances publiques de Besançon Chamars

Publié le 29/10/2025 - 17:32
Mis à jour le 29/10/2025 - 16:54

A compter du 7 novembre 2025 et jusqu’au 31 mars 2026, l’accueil du centre des Finances publiques de Chamars, sis boulevard Charles de Gaulle à Besançon, connaîtra des travaux de rénovation. 

© Google Street View/ capture
© Google Street View/ capture

Durant cette période, le service des impôts des particuliers (SIP) de Besançon continuera d’accueillir le public à l’arrière du bâtiment, accès par le portail du parking situé rue Charles Nodier.

Les travaux de rénovation visent à "améliorer l’accueil des usagers", nous précise-t-on.  Quelques changements sont toutefois à noter durant cette période comme l’’encaissement des amendes qui sera délocalisé au service de gestion comptable de Besançon, sis 16 place Cassin à Besançon Planoise.

Il est rappelé que les usagers peuvent également payer leurs amendes, impôts de moins de 300 € ou factures locales chez les buralistes partenaires dont la liste est disponible sur le site impots.gouv.fr depuis la rubrique "Particulier / Trouver un accueil de proximité".

Modification des horaires

Les horaires d’accueil du centre des Finances publiques de Chamars sont par ailleurs modifiés à compter du 1er novembre 2025. Les nouveaux horaires d’accueil du public sont les suivants : Lundi, mardi et vendredi de 8h00 à 12h00 Mercredi de 9h00 à 13h00 Fermé le jeudi Accueil exclusivement sur rendez-vous le lundi et mercredi de 14h00 à 16h00

finances publiques travaux

Publié le 29 octobre à 17h32 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Vie locale

Besançon
Société Vie locale

“Le vivre-ensemble et le bal des caricatures”, un habitant de Battant inquiet face à la montée des crispations

TRIBUNE • Dans une tribune de ce mardi 28 octobre, un riverain de la rue Battant à Besançon, Sylvain, exprime son inquiétude face à la montée des crispations dans son quartier et dans le centre-ville, notamment sur fond de débats autour d’un nouveau projet pour le foyer d’accueil de jour Boutique Jeanne Antide de la rue Champrond, de bruits nocturnes et d’ivresses sur la voie publique, mais aussi des banderoles contradictoires place de la Révolution. Dénonçant les ”caricatures" et les ”replis” qui animent les discussions locales et les réseaux sociaux, il invite les habitants à renouer le dialogue plutôt que de céder à la polarisation.

bar battant boutique jeanne antide citoyen ivresse place de la révolution tribune vivre ensemble
Publié le 28 octobre à 17h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

L’Union des commerçants répond aux “râleurs” : les braderies, “un moments clé” pour le centre-ville de Besançon

La braderie d’automne vient de se terminer à Besançon, marquant une nouvelle édition de ces journées populaires qui transforment les rues de la ville en un marché à ciel ouvert. Organisées par l’Union des Commerçants de Besançon (UCB), ces braderies ne sont pas seulement un rendez-vous commercial : elles jouent un rôle central dans la vie économique et associative du centre-ville. C’est justement ce que souhaite clarifier l’UCB dans un communiqué du 23 octobre 2025 après avoir reçu des retours de personnes ”sceptiques”, ”réfractaires”, ”râleuses” et celles qui disent que ”c’était mieux avant”.

2
braderie braderie d'automne braderie d'été ucb union des commercants besancon
Publié le 23 octobre à 17h30 par Alexane
Franche-Comté
Vie locale

Tempête Benjamin : 7.000 clients impactés en Franche-Comté

Des vents violents ont traversé la France dans la nuit du 22 et 23 octobre 2025 impactant aussi la Franche-Comté. Le réseau de distribution électrique fait face à des rafales d’environ 100 km/h qui ont provoqué des chutes d’arbres ou de branches sur les câbles. À midi, Enedis répertoriait 7.000 clients sans électricité en Franche-Comté.

coupure électricité électricité enedis tempete benjamin
Publié le 23 octobre à 14h00 par Hélène L.
Besançon
Vie locale

En images – Besançon se pare d’or et de feu… l’automne en majesté

DIAPORAMA • À Besançon, l’automne a pris ses quartiers avec la grâce d’un peintre impressionniste. Certains moments de la journée, la lumière caresse les collines d’une douceur dorée, et la ville s’éveille dans un ballet de brumes légères. Les arbres des bords du Doubs s’embrasent de cuivre et d’ambre, tandis que ceux du parc Micaud se parent de pourpre et de miel. Dans les rues, le vent feuillette les trottoirs comme un vieux livre de poésie.

arbre automne forêt paysage végétation ville de besançon
Publié le 20 octobre à 17h00 par Alexane
Besançon
Société Vie locale

Un nouveau pôle numérique verra le jour à Planoise d’ici 2027… Qu’est-ce que c’est ?

Aurélien Laroppe, vice-président de Grand Besançon Métropole, et Denis Leroux, président-directeur général de Territoire 25, ont signé mardi 14 octobre 2025, l’acte notarié officialisant le transfert de propriété du site des Charmettes à Planoise. Cette signature marque le démarrage des travaux de construction à compter du mois de novembre prochain, nous informe-t-on dans un communiqué.

Grand Besançon Métropole planoise pole numérique territoire 25
Publié le 16 octobre à 17h30 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Vie locale

Côte de Morre : le Département du Doubs poursuit la sécurisation de la falaise

Le Département du Doubs a engagé, depuis le 6 octobre 2025, la poursuite des travaux de sécurisation de la falaise de la Côte de Morre, sur la RD 571. Cette opération s’inscrit dans un programme pluriannuel débuté en 2023, "co-construit avec les acteurs du territoire et notamment les commerçants du secteur de Rivotte”.

conseil départemental du doubs côte de morre travaux
Publié le 16 octobre à 15h30 par Alexane

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorcières du film Hocus Pocus sorties du chaudron de Marotte et Charlie pour Halloween
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

Un tiers-lieu ouvert pour les jeunes au centre-ville de Besançon

Sondage

 12.1
légère pluie
le 29/10 à 18h00
Vent
4.69 m/s
Pression
1006 hPa
Humidité
89 %
 