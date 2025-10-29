Du changement du côté du centre des Finances publiques de Besançon Chamars

A compter du 7 novembre 2025 et jusqu’au 31 mars 2026, l’accueil du centre des Finances publiques de Chamars, sis boulevard Charles de Gaulle à Besançon, connaîtra des travaux de rénovation.

Durant cette période, le service des impôts des particuliers (SIP) de Besançon continuera d’accueillir le public à l’arrière du bâtiment, accès par le portail du parking situé rue Charles Nodier.

Les travaux de rénovation visent à "améliorer l’accueil des usagers", nous précise-t-on. Quelques changements sont toutefois à noter durant cette période comme l’’encaissement des amendes qui sera délocalisé au service de gestion comptable de Besançon, sis 16 place Cassin à Besançon Planoise.

Il est rappelé que les usagers peuvent également payer leurs amendes, impôts de moins de 300 € ou factures locales chez les buralistes partenaires dont la liste est disponible sur le site impots.gouv.fr depuis la rubrique "Particulier / Trouver un accueil de proximité".

Modification des horaires

Les horaires d’accueil du centre des Finances publiques de Chamars sont par ailleurs modifiés à compter du 1er novembre 2025. Les nouveaux horaires d’accueil du public sont les suivants : Lundi, mardi et vendredi de 8h00 à 12h00 Mercredi de 9h00 à 13h00 Fermé le jeudi Accueil exclusivement sur rendez-vous le lundi et mercredi de 14h00 à 16h00