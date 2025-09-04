Jeudi 4 Septembre 2025
Alerte Témoin
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Emploi à domicile en Bourgogne-Franche-Comté : recul de la garde d’enfants, hausse des autres services

Publié le 04/09/2025 - 09:44
Mis à jour le 04/09/2025 - 08:43

Selon un communiqué publié le 1er septembre 2025, l’Urssaf Bourgogne-Franche-Comté dresse un bilan contrasté de l’emploi à domicile en 2023. La région comptait 122.200 particuliers employeurs, dont 75.700 en Bourgogne et 46.500 en Franche-Comté. Ce chiffre est en légère baisse (-0,5 % en un an, -5,4 % depuis 2019).

© Pixabay/MARTINOPHUC
© Pixabay/MARTINOPHUC

Le recul concerne surtout la garde d’enfants. L’Urssaf note que "le nombre de parents employeurs de garde d’enfant à domicile recule de -8,3 % et celui des employeurs d’assistantes maternelles de -4,4 %". Depuis 2019, cette activité enregistre une baisse globale de -15,5 %.

La tendance est générale dans la région, avec des reculs notables dans le Jura (-6,2 %), la Nièvre (-5,7 %) et la Saône-et-Loire (-4,6 %). Seul le Territoire de Belfort affiche une hausse, qualifiée de "marginale" par l’Urssaf, avec +4,4 % de parents employeurs de garde d’enfant à domicile.

Progression des autres services à la personne

À l’inverse, "l’emploi à domicile hors garde d’enfant repart à la hausse pour la troisième année consécutive : +2,0 % en 2023”, indique l’organisme. Parmi les services déclarés, l’entretien du domicile concentre 59 % du volume d’heures, avec un taux horaire moyen de 12,2 euros. Les rémunérations varient selon l’activité, allant de 10,10 euros pour la garde d’enfant à 21,20 euros pour le soutien scolaire.

Moins d’heures déclarées, mais plus de masse salariale

Le volume d’heures déclaré par les particuliers employeurs recule légèrement (-0,7 %), principalement en raison de la baisse de la garde d’enfants (-0,8 %). Toutefois, "la masse salariale nette versée augmente fortement (+3,5 % en 2023) sous l’effet des revalorisations successives du SMIC” constate l’Urssaf, atteignant 322,5 millions d’euros l’an dernier.

© Urssaf Bourgogne Franche-Comté

Des outils pour simplifier les démarches

L’Urssaf rappelle que des services gratuits existent pour accompagner les particuliers employeurs : Cesu et Pajemploi, qui permettent de "déclarer leur salarié, de calculer et payer leurs cotisations sociales, et d’obtenir les attestations pour bénéficier du crédit d’impôt".

Cesu+ et Pajemploi+, qui offrent la possibilité de "confier l’intégralité du processus de rémunération à l’Urssaf et de bénéficier de l’avance immédiate du crédit d’impôt, ce qui fait que le particulier employeur n’a rien à avancer".

emploi garde d'enfant ménage urssaf

Publié le 4 septembre à 09h44 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

