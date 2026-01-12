Lundi 12 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Economie Education
ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Publié le 12/01/2026 - 07:00
Mis à jour le 09/01/2026 - 17:09

PUBLI-INFO • Spécialiste des formations en alternance, l’ESTM Pigier de Besançon multiplie les initiatives à destination des futurs étudiants, du post-bac au Bac+5. Nouvelle formation diplômante, journée portes ouvertes et plusieurs job dating rythmeront notamment l’année 2026, qui s’annonce particulièrement dynamique pour l’établissement.

Une nouvelle formation bac +5 dès septembre 2026

À compter de septembre 2026, l’ESTM Pigier élargira son catalogue de formations avec l’ouverture de la formation Responsable en comptabilité et contrôle de gestion de niveau BAC+5. Conçue pour répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de pilotage financier et de performance, cette formation s’adresse aux titulaires d’un diplôme de niveau Bac+3 minimum (licence ou bachelor).

Elle permet également aux étudiants déjà engagés dans un parcours post-bac au sein de l’école de poursuivre leurs études jusqu’au niveau Bac+5 sans changer d’établissement. Le programme vise notamment à former des professionnels capables de gérer les obligations comptables et fiscales, d’élaborer les états financiers, de piloter le contrôle de gestion, d’optimiser les financements ou encore d’accompagner les transformations stratégiques des organisations.

À l’issue de la formation, les diplômés pourront accéder à des postes tels que contrôleur de gestion, comptable, auditeur ou trésorier. L’admission s’effectue via une pré-inscription en ligne sur le site de l’école, suivie d’un dossier de candidature, de tests de recrutement et d’un entretien de validation du projet professionnel. Une réponse est communiquée sous huit jours, et les inscriptions restent ouvertes jusqu’au démarrage de la formation.

Journée portes ouvertes le 17 janvier

Pour permettre aux futurs candidats de découvrir l’établissement et ses formations, l’ESTM Pigier de Besançon organise une journée portes ouvertes le samedi 17 janvier, de 10h à 16h. L’occasion de visiter les locaux, d’échanger avec l’équipe pédagogique, les formateurs et les étudiants, et de s’informer sur l’ensemble des parcours proposés, du BTS au Bac+5, en alternance ou en formation initiale.

Les visiteurs pourront notamment se renseigner sur les filières commerce, communication, marketing, ressources humaines, administratif, banque, assurance, comptabilité, immobilier ou encore gestion de patrimoine.

Quatre job dating pour commencer l'année

L’école mise également sur l’employabilité avec l’organisation de quatre sessions de job dating en début d’année 2026, destinées à mettre en relation étudiants et entreprises partenaires.

  • Le 24 février 2026, une première rencontre sera dédiée aux secteurs de la banque et de l’assurance.
  • Le 10 mars 2026, un job dating ciblera la banque et la gestion de patrimoine pour une entreprise locale spécifique.
  • Les 17 mars et 22 avril 2026, l’ensemble des formations et des entreprises partenaires seront concernées.

La participation à ces événements est réservée aux candidats étant pré-admis à l’ESTM Pigier. L’établissement invite donc les intéressés à déposer rapidement leur dossier de candidature, condition indispensable pour accéder aux pré-admissions et maximiser leurs chances de décrocher une alternance. Pour les candidats passant par Parcoursup, il est vivement recommandé de déposer également une candidature directe auprès de l’école. Cette démarche permet de bénéficier d’un accompagnement le plus en amont possible dans la recherche d’une alternance.

Un héritage historique au service de la professionnalisation

Le réseau Pigier s’inscrit dans l’histoire reconnu comme la première école de BTS en France. Fondé en 1850 par Gervais Pigier, Pigier a célébré en 2025 son 175e anniversaire. Dès ses débuts, l’établissement s’est distingué par une pédagogie axée sur la pratique et la mise en situation professionnelle, avant d’être pionnier en 1970 dans la création des BTS de secrétariat et de comptabilité.

Aujourd’hui, cette tradition perdure à Besançon, avec une offre de formations continuellement adaptée aux évolutions du marché du travail et aux attentes des entreprises, confirmant la place de l’ESTM Pigier comme un acteur majeur de la formation en alternance dans la région.

Infos pratiques

  • École supérieure du tertiaire et ses métiers (ESTM) en partenariat avec Pigier 
  • 20, rue Gambetta - 25000 Besançon
  • Tél. : 03 81 40 30 40
  • estm.eu
  • pigier.com

Publié le 12 janvier à 07h00 par Macommune.info
ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

