Besançon
Culture

Festival Drôlement bien 2026 : quatre jours pour faire rire Besançon et rassembler tous les publics !

Publié le 22/01/2026 - 12:00
Mis à jour le 22/01/2026 - 12:01

Le festival Drôlement bien a été officiellement lancé mercredi 21 janvier 2026 au Casino Joa de Besançon. La 4e édition de cet événement 100% humour se tient du 22 au 25 janvier 2026 dans plusieurs lieux bisontins. Entouré de son équipe et des partenaires de l’événement, son fondateur Hamid Asseila a rappelé l'ADN du festival et lancé un appel au nom du monde de la culture...

Le directeur de NG Productions a souligné la croissance de l'évènement, affirmant qu'il ”prend une ampleur de plus en plus importante”. Il a également rappelé que le festival a dépassé, dès sa deuxième édition, le festival du rire de Bordeaux (Les Fous rires de Bordeaux), pour devenir le premier festival de l’humour en France. ”On a installé Besançon comme capitale de l’humour", se réjouit-il.

Le rire comme facteur de rassemblement

Hamid Asseila a insisté sur la place centrale de l’humour et sa capacité à fédérer. Il a pris l’exemple d’une grande salle de spectacle bisontine : "au Kursaal, 800 personnes peuvent rire ensemble, quelles que soient leurs opinions politiques ou leurs origines". Selon lui, si de nombreux éléments peuvent opposer les individus dans la vie quotidienne, le rire constitue un vecteur de "fraternité".

Un festival à vocation sociale

Le directeur du festival a également rappelé la spécificité de Drôlement bien : son volet social. L’objectif affiché est de permettre à tous les publics d’accéder aux spectacles, y compris aux personnes n’ayant pas les moyens financiers d’acheter une place. Cette volonté de démocratisation de la culture constitue, selon les organisateurs, "l’ADN du festival". Il explique que "nous avons construit ce festival sans prendre en compte, ou presque, l’aspect financier : je préfère 1000 fois que le festival soit un succès et perdre de l’argent que d’en gagner sans que tous les publics aient pu venir. C’est une réussite sociale d’attirer tous les publics. Ce combat, on le porte haut et fort."

Le succès est ainsi mesuré autant par la diversité du public que par la fréquentation globale, un engagement porté conjointement par NG Productions et l’association Rira bien.

Un appel au soutien au monde de la culture

Enfin, le directeur de NG Productions a profité de ce lancement pour adresser un message aux pouvoirs publics et partenaires privés : ”au nom du monde de la culture et de mes voeux les plus forts, une aide plus importante pour le monde de la culture, c’est nécessaire. On est très fier de Besançon, il faut porter haut ses couleurs et ne jamais, jamais avoir peur.”

Infos pratiques

  • Festival Drôlement Bien
  • Du 22 au 25 janvier 2026
  • Programme et billetterie : drolementbien.fr

Publié le 22 janvier à 12h00 par Alexane
