Handball : l’ESBF dévoile son calendrier pour la saison 2025-2026

Le club de handball féminin de l’ESBF (Entente Sportive Bisontine Féminin) a publié le calendrier complet de ses rencontres pour la saison 2025/2026. L’équipe bisontine entamera sa campagne en septembre et disputera les dernières journées de championnat à la fin du mois de mai 2026.

L’ESBF débutera sa saison à domicile le 3 septembre face à Plan-de-Cuques. Suivront deux rencontres importantes contre Strasbourg (le 10 septembre) puis Stella Saint-Maur (le 24 septembre), avant un premier rendez-vous européen prévu les 27 et 28 septembre contre DHK Banik Most.

Un mois d’octobre chargé

Octobre sera marqué par la réception de Saint-Amand (1er octobre), un second affrontement européen contre DHK Banik Most (4 ou 5 octobre), puis un déplacement à Toulon (8 octobre). L’ESBF recevra également Brest (11 octobre) avant de se déplacer à Paris 92 le 25.

Les mois suivants

En novembre, les joueuses bisontines recevront Le Havre (5 novembre) puis se rendront à Sambre (12 novembre). La reprise après la trêve hivernale se fera en janvier avec quatre matchs : Dijon (3 ou 4 janvier), Chambray (7 janvier), Nice (14 janvier) et Metz (28 janvier).

En février, trois rencontres sont au programme : Stella Saint-Maur (4 février), Saint-Amand (11 février), et Plan-de-Cuques (21 février). Un match européen ou amical est également prévu les 28 ou 1er mars.

Une fin de saison intense

Mars verra l’ESBF affronter Paris 92 (14 mars), Brest (18 mars) puis Le Havre (25 mars). En avril, deux matchs sont prévus : Strasbourg (18 avril) et Toulon (25 avril). Le mois de mai clôturera la saison avec Dijon (6 mai), Metz (9 ou 10 mai), Nice (16 ou 17 mai), Sambre (27 mai), et Chambray (31 mai).

Un programme dense et compétitif

Avec un total de 26 journées de championnat et des rencontres européennes en septembre et octobre, l’ESBF s’annonce engagée dans une saison intense. L’enchaînement de matchs face à des adversaires variés testera la profondeur de l’effectif et la régularité des performances.