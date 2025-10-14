Hommage au photographe Antoni Lallican : la Ville de Besançon reprogramme son exposition dès mercredi

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Lauréat du Prix Victor Hugo de la photographie engagée 2025, Antoni Lallican avait présenté à la Maison natale de Victor Hugo, dans le cadre du Festival Photographie Besançon, une exposition consacrée à son travail de terrain. Cette exposition sera reprogrammée dès le 15 octobre et dédiée à sa mémoire. Pour rappel, le photojournaliste a perdu la vie en Ukraine le 3 octobre dernier.

"À travers son travail photographique, Antoni Lallican incarnait pleinement ces idéaux. Ses reportages, empreints d’une profonde humanité, rendaient compte avec justesse et courage des réalités contemporaines", souligne la Ville de Besançon.

Créé conjointement par la Maison Victor Hugo et l’association Grain d’Pixel, le Prix Victor Hugo de la photographie engagée a pour ambition de soutenir une photographie porteuse des valeurs humanistes et universelles défendues par Victor Hugo :

la liberté d’expression et la liberté de la presse,

la défense des droits humains,

la dignité et la justice

la protection des enfants et des femmes,

la lutte contre la peine de mort, la pauvreté et l’oppression.

