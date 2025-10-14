Hommage au photographe Antoni Lallican : la Ville de Besançon reprogramme son exposition dès mercredi

"À travers son travail photographique, Antoni Lallican incarnait pleinement ces idéaux. Ses reportages, empreints d’une profonde humanité, rendaient compte avec justesse et courage des réalités contemporaines", souligne la Ville de Besançon.
Créé conjointement par la Maison Victor Hugo et l’association Grain d’Pixel, le Prix Victor Hugo de la photographie engagée a pour ambition de soutenir une photographie porteuse des valeurs humanistes et universelles défendues par Victor Hugo :
- la liberté d’expression et la liberté de la presse,
- la défense des droits humains,
- la dignité et la justice
- la protection des enfants et des femmes,
- la lutte contre la peine de mort, la pauvreté et l’oppression.
Infos +
- L’exposition sera à nouveau visible à partir du 15 octobre 2026 pour une durée de trois mois à la maison Victor Hugo à Besançon.