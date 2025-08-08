Horskh, Gliz, Jozalie, Mystical Faya, Pan... La playlist de l’été de maCommune.info #2
Publié le 08/08/2025 - 11:14
Mis à jour le 08/08/2025 - 10:52
Cet été, maCommune.info vous propose deux playlists très éclectiques composées exclusivement d’artistes de Franche-Comté. Découvrez la deuxième, publiée ce vendredi 8 août, qui vous fera (re)découvrir notamment Blue tone stompers, Horskh, Marion Roch, Follo, Mystical Faya, Jozalie, Pan, Gliz, l'Orchestre Victot Hugo… et ce n’est pas tout. Bonne écoute !