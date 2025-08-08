Vendredi 8 Août 2025
Alerte Témoin
Franche-Comté
Culture

Horskh, Gliz, Jozalie, Mystical Faya, Pan... La playlist de l’été de maCommune.info #2

Publié le 08/08/2025 - 11:14
Mis à jour le 08/08/2025 - 10:52

Cet été, maCommune.info vous propose deux playlists très éclectiques composées exclusivement d’artistes de Franche-Comté. Découvrez la deuxième, publiée ce vendredi 8 août, qui vous fera (re)découvrir notamment Blue tone stompers, Horskh, Marion Roch, Follo, Mystical Faya, Jozalie, Pan, Gliz, l'Orchestre Victot Hugo… et ce n’est pas tout. Bonne écoute !

Orchestre Victor Hugo

Blue tone stompers

Marion Roch

Gliz

Wet enough

Mystical Faya

Jozalie

Green Shop

Didjier Corrèze

Le Bal des sales gosses

Pan

Horskh

Publié le 8 aout à 11h14 par Alexane
