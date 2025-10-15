Il remporte 105.999 € au PMU à Danjoutin, mais n’est pas encore venu chercher son gain…

Un heureux parieur a gagné la somme de 105.699€ jeudi 9 octobre 2025 en jouant au PMU® à Danjoutin, dans le Territoire de Belfort.

"Le joueur devient donc un grand gagnant PMU® puisqu’il a remporté une somme supérieure à 100 000€. Si à l’heure actuelle, ils sont 147 grands gagnants à avoir remporté une telle somme depuis le début de l’année 2025, il s’agit du premier dans le Territoire de Belfort", précise PMU qui précise que le joueur a validé son ticket dans l’établissement "Tabac Presse Loto".

Un gain qui n’a pas encore été réclamé

"Je détiens mon point de vente depuis deux ans et demi. Un gain de 20 000€ a déjà été remporté, mais une somme supérieure à 100 000€, c’est la première fois. Le gagnant n’est pour le moment pas revenu réclamer son gain. Je ne sais absolument pas qui cela peut-être. Il s’agit peut-être d’un client de passage. Qui que ce soit, je suis très content pour cette personne. J’espère que cette bonne nouvelle se renouvellera et que de nombreux autres gains seront remportés", explique le propriétaire de l’établissement.

Le dernier gros gain remonte au 9 mai 2016, avec 130.500€ à Belfort.