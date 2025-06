Ils nous donnent 5 raisons d’embaucher une personne en situation de handicap

Aujourd'hui, pour cette nouvelle infographie intitulée "Ils nous donnent 5 raisons d’embaucher une personne handicapée", j’ai repris des propos de chefs d’entreprise.

Pour eux, la candidature d’une personne en situation de handicap présente un grand intérêt pour les entreprises, car :

leur présence en entreprise favorise l’ouverture d’esprit,

leur intégration contribue à créer un climat de travail, plus humain et respectueux de tous,

les salariés en situation de handicap sont perçus comme particulièrement consciencieux,

leur capacité d’intégration est un atout précieux dans un monde en constante évolution,

l’embauche démontre sans l’ombre d’un doute la dynamique RSE de l’entreprise.

Voici donc 5 avantages réels et concrets de la candidature d’une personne en situation de handicape pour des chefs d’entreprise. Pour celles et ceux qui sont concernés, et en recherche d’emploi, n’hésitez pas à vous les approprier en les nourrissant d’exemples personnels dans vos contacts et entretiens avec des employeurs potentiels.

En un mot comme en cent, saisissez ces paroles de dirigeants d'entreprises, pour les faire vôtres !