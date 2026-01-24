Incendie du bar de Crans-Montana : le propriétaire français libéré après versement d'une caution

Un tribunal du canton du Valais (sud-ouest de la Suisse) a ordonné vendredi 23 janvier 2026 la remise en liberté de Jacques Moretti, co-propriétaire avec son épouse du bar de la station de ski de Crans-Montana, théâtre d'un incendie meurtrier la nuit du nouvel an.

Après le versement d'une caution de 200.000 francs suisses (environ 215.000 euros), le tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a annoncé dans un communiqué avoir "levé la détention provisoire" de M. Moretti, sans toutefois préciser s'il avait déjà été libéré.

Comme pour son épouse Jessica, qui est resté libre, le tribunal lui a imposé des "mesures de substitution" destinées à "contrer le risque de fuite présenté par le prévenu".

Il s'agit selon le tribunal de "mesures classiques" comme l'interdiction de quitter le territoire helvétique, l'obligation de remettre tous ses documents d'identité au ministère public, l'obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police et celle de verser des "sûretés" de 200.000 CHF.

En détention depuis le 9 janvier

M. Moretti, mis en cause dans l'enquête ouverte après la tragédie qui a fait 40 morts et 116 blessés, était en détention provisoire depuis le 9 janvier. Auparavant plusieurs avocats de victimes ou familles de victimes s'étaient étonnés du fait que le ministère public ne prenne pas en compte le risque de collusion.

Rappelant que "tout prévenu est présumé innocent" jusqu'à une éventuelle condamnation, le tribunal a souligné que le "principe cardinal en procédure pénale suisse est que le prévenu reste en liberté jusqu'à son jugement". "La détention provisoire subie jusqu'à ce jour par le prévenu n'avait pas pour but de déjà le punir", a-t-il ajouté.

L'incendie du bar Le Constellation, qui a principalement frappé des adolescents et de jeunes adultes, a été provoqué selon l'enquête par les étincelles de bougies "fontaine" qui ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol de l'établissement.

L'enquête devra lever le voile sur les circonstances exactes de l'incendie, le respect des normes par les propriétaires et les différentes responsabilités, alors que la commune de Crans-Montana a notamment reconnu avoir failli à effectuer des contrôles sécurité et incendie dans l'établissement depuis 2019. En tant que propriétaires de l'établissement, les époux Jacques et Jessica Moretti font l'objet d'une instruction pénale pour "homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence".

Ils ont été entendus mardi et mercredi sur les faits par la justice du canton.

"Les deux auditions ont duré plus de dix heures chacune, en présence d'une trentaine de mandataires (avocats ndlr), dont certains ont pu poser leurs questions, mais qui tous seront en mesure de le faire lors d'audiences ultérieures", a indiqué vendredi le ministère public du Valais dans un communiqué, sans préciser quand celles-ci auraient lieu.

(Source AFP)