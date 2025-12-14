Dimanche 14 Décembre 2025
Alerte Témoin
Dijon
Education Faits Divers

Incendie d'un collège à Dijon : l'accueil des élèves s'organise

Publié le 14/12/2025 - 17:36
Mis à jour le 14/12/2025 - 17:36

Cellules d'écoute puis cours à distance : les autorités ont précisé dimanche 14 décembre 2025 les premières modalités d'accueil des 490 élèves du collège Champollion à Dijon, qui ne peuvent pas regagner leur établissement fermé après un incendie vraisemblablement criminel.

collège Champollion à Dijon © Google Street View/ capture
collège Champollion à Dijon © Google Street View/ capture

"Les journées de lundi, mardi et mercredi seront consacrées à l'écoute et à la prise en charge psychologique des élèves et des membres de la communauté éducative du collège", ont indiqué la préfecture de Côte-d'Or, le conseil départemental, le rectorat et la ville de Dijon dans un communiqué commun. Deux cellules d'écoute accueilleront les élèves à partir de 9H00 lundi.

Les cours reprendront ensuite à distance jeudi et vendredi, avant que les élèves ne soient libérés pour les vacances de fin d'année. A partir de mardi, un "accueil minimum" sur un autre site sera organisé pour les élèves de 6e et 5e qui ne peuvent pas rester chez eux. Les parents seront informés via l'application Pronote.

Une organisation qui "doit encore être déterminée" pour le mois de janvier

Pour ce qui est de l'organisation à partir de janvier, elle doit encore être déterminée "dans les prochains jours, les pouvoirs publics mettant tout en oeuvre pour assurer la continuité éducative dans les meilleures conditions jusqu'à la fin de l'année scolaire", selon le communiqué.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un incendie a provoqué d'importants dégâts dans un bâtiment du collège situé dans le quartier des Grésilles à Dijon. Ce quartier est classé prioritaire. Le préfet et plusieurs responsables politiques ont estimé qu'il existait un lien entre l'incendie et le récent travail des forces de l'ordre pour mettre un terme au trafic de drogue qui sévit dans le quartier. La médiathèque à proximité avait déjà été la cible d'un incendie volontaire en mars. Des renforts ont été déployés dans le quartier, selon la préfecture.

"Sans être la seule explorée, c'est la piste privilégiée au vu du mode opératoire", a expliqué le procureur de Dijon dimanche. Plusieurs départs de feu ont été relevés et des produits inflammables retrouvés, d'après les premiers éléments de l'enquête. Un "commando" de quatre personnes a été aperçu quittant les lieux.

Le président du conseil départemental François Sauvadet a souligné que "plusieurs mois de travaux" seraient nécessaires pour remettre le bâtiment endommagé en état de fonctionnement, avec pour objectif d'être "prêts pour la rentrée de l'année prochaine", en septembre 2026.

Le syndicat Snes-FSU de Dijon a de son côté sonné l'alerte, dimanche dans un communiqué, sur les conditions de travail pour les personnels du collège et les élèves: "fusillades en pleine journée aux alentours du collège ces dernières années, tirs de mortiers au printemps dernier, points de deal aux abords du collège mais aussi de l'école et de la crèche".

(Source AFP)

collège enquête incendie criminel

Publié le 14 décembre à 17h36 par Hélène L.
