Inforoute : circulation délicate en raison de la neige ce jeudi dans le Doubs

Le retour de la neige ce jeudi 8 janvier 2026 rend une nouvelle fois les conditions de circulation délicates dans les trois secteurs du département du Doubs. Le traitement des chaussées est en cours par les équipes du Département selon les informations communiquées par Inforoute 25 ce matin.

Dans le secteur de Besançon, les températures relevées ce matin à 6h étaient comprises entre -4 et 0°C. Inforoute 25 signale des chaussées enneigées sur l'ensemble du secteur. Les traitements de salage sont en cours. Il convient de rester prudent et d'adapter sa vitesse.

Du côté de Montbéliard, les chausses sont plus faiblement enneigées sur le secteur. Le traitement des routes est toutefois là aussi en cours. Inforoute 25 recommande d’adapter sa vitesse de circulation aux conditions météo.

Dans le secteur de Pontarlier, des températures comprises entre -5°C et -2°C ont été relevées ce matin à 6h. Les chaussées sont faiblement enneigées sur l’ensemble du secteur. Les opérations de raclage et de salage sont en cours. Les conditions hivernales de circulation nécessitent davantage de vigilance de la part des conducteurs.