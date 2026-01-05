Inforoute : des conditions de circulation encore délicates dans le Doubs ce lundi 5 janvier

Dans le secteur de Besançon, les températures relevées à 6h sont toutes négatives et bien souvent situées sous les -6°C. Inforoute 25 signale la présence de résidus neigeux et de verglas sur plusieurs portions de route. Les autorités signalent des conditions hivernales et appellent les usagers à adapter leur vitesse et à faire preuve de prudence.
Le secteur de Montbéliard est également concerné par les mêmes conditions de circulation. À 6 heures, les températures variaient entre -6 °C et -12 °C, avec là encore la présence de résidus neigeux et de verglas sur les chaussées. Les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance et à ajuster leur conduite aux conditions météorologiques.
Dans le secteur de Pontarlier, les températures sont particulièrement basses, comprises entre -19 °C et -6 °C. Un risque de neige et de verglas est signalé sur l'ensemble du secteur. Là encore, les conditions de circulation restent hivernales et nécessitent une conduite prudente.
Inforoute25 recommande à l’ensemble des usagers de la route de rester attentifs, de réduire leur vitesse et d’anticiper les risques liés au verglas et au brouillard givrant lors de leurs déplacements matinaux.