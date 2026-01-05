Inforoute : des conditions de circulation encore délicates dans le Doubs ce lundi 5 janvier

Pour cette journée de reprise, les conditions de circulation sont encore délicates ce lundi 5 janvier 2026 dans plusieurs secteurs du département du Doubs en raison du froid et de la présnece de résidus neigeux sur de nombreuses chaussées selon les informations communiquées par Inforoute25 ce matin.

Dans le secteur de Besançon, les températures relevées à 6h sont toutes négatives et bien souvent situées sous les -6°C. Inforoute 25 signale la présence de résidus neigeux et de verglas sur plusieurs portions de route. Les autorités signalent des conditions hivernales et appellent les usagers à adapter leur vitesse et à faire preuve de prudence.

Le secteur de Montbéliard est également concerné par les mêmes conditions de circulation. À 6 heures, les températures variaient entre -6 °C et -12 °C, avec là encore la présence de résidus neigeux et de verglas sur les chaussées. Les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance et à ajuster leur conduite aux conditions météorologiques.

Dans le secteur de Pontarlier, les températures sont particulièrement basses, comprises entre -19 °C et -6 °C. Un risque de neige et de verglas est signalé sur l'ensemble du secteur. Là encore, les conditions de circulation restent hivernales et nécessitent une conduite prudente.

Inforoute25 recommande à l’ensemble des usagers de la route de rester attentifs, de réduire leur vitesse et d’anticiper les risques liés au verglas et au brouillard givrant lors de leurs déplacements matinaux.