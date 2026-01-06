Inforoute : du verglas et des résidus neigeux signalés ce mardi matin dans le Doubs

Les conditions de circulation sont encore délicates ce mardi 6 janvier 2026 dans les trois secteurs du département du Doubs. La présence de verglas et de résidus neigeux sont encore signalés ce matin sur plusieurs chaussées d'après les informations communiquées par Inforoute25 ce matin.

Dans le secteur de Besançon, les températures relevées ce matin à 6h étaient comprises entre -13 et -8°C. Inforoute 25 signale des résidus neigeux et du verglas localisé dans les secteurs d’Ornans, Amancey et Quingey. Le salage des routes est en cours. Il convient de rester prudent et vigilant.

Du côté de Montbéliard, les températures sont comprises ce matin entre -12°C et -6°C. Quelques résidus neigeux localisés sont également signalés par le site du Département. Inforoute25 recommande d’adapter sa vitesse de circulation aux conditions météo.

Dans le secteur de Pontarlier, des températures comprises entre -10°C et -22°C ont été relevées ce matin à 6h. De la neige résiduelle localisée est signalée sur l’ensemble du secteur. Les conditions hivernales de circulation nécessitent davantage de vigilance de la part des conducteurs.