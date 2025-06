Les groupes français Abéo (implanté en Haute-Saône, et Vogo, fondé à Montpellier, deux acteurs reconnus dans l’univers des équipements et des technologies sportives, ont annoncé dans un communiqué du 5 juin 2025, un projet d’offre publique volontaire visant à rapprocher leurs activités. Abéo, qui détient actuellement 22,42 % du capital et 16,56 % des droits de vote de Vogo, prévoit de déposer une offre publique mixte sur les actions Vogo qu’elle ne possède pas encore.