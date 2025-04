Du 12 au 19 avril 2025, une délégation officielle de la Région Bourgogne-Franche-Comté se rend au Japon à l’occasion de l’Exposition universelle d’Osaka, sous le thème ”Concevoir la société du futur, imaginer la vie de demain”. Objectif : promouvoir les atouts économiques, touristiques et culturels de la région et renforcer les partenariats franco-japonais, notamment dans les domaines de l’alimentation durable, de la mobilité et de la robotique.