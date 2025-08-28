Jeudi 28 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Pontarlier
Economie

Invités d’honneur, exposants, ateliers… Zoom sur le programme de la Haute-Foire de Pontarlier

Publié le 28/08/2025 - 11:19
Mis à jour le 28/08/2025 - 10:37

Lors des trois jours de la Haute Foire de Pontarlier, du 11 au 13 septembre 2025, il sera possible de retrouver aussi bien des exposants, des ateliers mais aussi des animations musicales…

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Une Haute Foire en musique

Sur la scène de la salle René Pourny, on retrouvera :

LUDIVINE FAIVRE EN TRIO

Ludivine Faivre vous invite à un voyage musical sensible et vibrant. Accompagnée de Benoît Chabod à l’accordéon et Rémi Doubi à la guitare, elle tisse sur scène des instants d’émotion pure, entre poésie et énergie. Un moment suspendu à ne pas manquer ! Quand ? Jeudi 11 septembre à 20h

JULIEN LOCATELLI

Avec son accordéon, Julien Locatelli vous offre une parenthèse joyeuse et chaleureuse ! Musicien et chanteur passionné, il mêle mélodies entraînantes, chansons pleines de vie et clins d’oeil à la tradition. Un concert généreux, festif et convivial à apprécier en famille ou entre amis ! Retrouvez-le également en déambulation dans les allées de la Haute Foire les 13 et 14 septembre. Quand ? En concert vendredi 12 septembre à 20h et en déambulation les 13 et 14 septembre

LATCHÈS EN QUINTET

Avec leur passion commune pour le jazz, la chanson française et les musiques du monde, les cinq complices de Latchès vous embarquent pour une escapade musicale aux multiples saveurs. Porté par la voix envoûtante d’Olivia, le quintet mêle swing, mélodies d’ailleurs et grands classiques revisités… Un moment chaleureux et dépaysant à savourer sans modération ! Quand ? Samedi 13 septembre à 20h

MADAM’ EN DUO

Entre émotions profondes et énergie contagieuse, Madam’ chante avec passion son quotidien de femme, de maman et d’artiste. Ses chansons sincères et engagées vous entraînent dans un tourbillon où se mêlent joie, colère et espoir. Un concert intense et vivant à découvrir ! Quand ? Dimanche 14 septembre à 16h

Du côté des animations et des stands…

Les exposants

De nombreux exposants feront le déplacement sur le site de la Haute Foire. On pourra retrouver : aménagement intérieur et extérieur, vérandas et pergolas, déco, ameublement, literie, chauffage et énergies, construction, produits du terroir et du monde (spiritueux, vins et bières*, huîtres, fromages, foie gras, olives, salaisons, sirop d’érable, thé, café, glace artisanale, épices, bonbons, douceurs sucrées et bien d’autres), immobilier, produits malins pour la maison, architecture, artisanat, bien-être, autos, vélos, motoculture, isolation, mutuelles et assurances, menuiseries et fermetures, bijoux, médias et collectivités, organisation de mariages, tourisme, sécurité, patrimoine...

Le toute avec des produits gourmands régionaux.

Stand de la Ville de Pontarlier

Vous souhaitez vous informer sur la Ville de Pontarlier, ses services ou ses animations ? Rendez-vous sur leur stand à la Haute Foire ! Rencontrez les équipes et apprenez-en plus sur les outils qui vous permettent de rester connectés à la vie locale

[JEU PONTA’QUIZ]

Envie d’un moment ludique et instructif ? Participez à un mini quiz gratuit et tentez de remporter des surprises en explorant nos différents thèmes : l’histoire de Pontarlier, ses personnages célèbres, son patrimoine architectural, ses évènements sportifs et culturels,son environnement naturel, sa gastronomie locale et sa vie économique... De quoi (re)découvrir Pontarlier tout en vous amusant ! Où ? Stand n°G35 - Chapiteau Principal Quand ? Tous les jours

ANIMATIONS LUDIQUES AVEC LA MFR

La MFR vous propose diverses animations pour petits et grands, au programme : ateliers de création de masques animaliers, jeux autour des sites touristiques du Haut-Doubs et concours de dessins ! Où ? Stand n°I25 - Chapiteau Principal Quand ? Tous les jours

ANIMATIONS AVEC LA FÉDÉRATION COMMERCE GRAND PONTARLIER

Participez à un moment unique aux côtés de la Fédération Commerce & Artisanat Grand Pontarlier ! Assistez en direct aux émissions radio d’Ici Besançon, animées autour d'une sélection de représentants du tissu économique local : commerce, sport, culture et bien plus encore. Participez également à une grande enquête et tentez votre chance au tirage au sort pour remporter des chèques cadeaux et de nombreux lots ! La présence des associations de commerçants, notamment Commerce Pontarlier Centre, apportera une touche festive avec diverses animations. Venez à la rencontre des commerçants et artisans locaux, véritables acteurs de la vie économique du territoire. Où ? Stand n°H34 - Chapiteau Principal Quand ? Tous les jours

ATELIERS BIATHLON AVEC LEARN-O-BIATHLON

Profitez d’ateliers biathlon à projectiles virtuels pour tous les âges avec Learn-O-Biathlon et initiez-vous à cette discipline de manière ludique et sécurisée ! Où ? Stand n°E31B - Plein Air Quand ? Tous les jours par sessions de 45 mn

ATELIERS «SECRETS D’AVENTURIERS» AVEC SAVOIR FAIRE + AVEC

  • Venez découvrir les techniques de survie : filtrer de l’eau, faire du feu, se protéger des intempéries, réaliser des nœuds utiles… Testez en direct des astuces d’explorateurs pour survivre en milieu hostile ! - Défi Eau : apprenez à filtrer l’eau pour la rendre potable. - Défi Feu : allumez un feu sans briquet ni allumettes. - Défi Tortue : faites face à la tempête avec une simple couverture de survie. - Défi Nœuds : fabriquez abris et pièges grâce aux bons nœuds. Où ? Stand n°E66 - Plein Air Quand ? Tous les jours de 10h30 à 13h & de 14h30 à 18h30

EXPOSITION PHOTOS “BEAUTÉ SAUVAGE DU HAUTDOUBS” PAR THÉO BAUMGARTNER

Laissez-vous emporter par la beauté sauvage du HautDoubs, sublimée dans l’exposition photographique de Théo BAUMGARTNER. À travers son objectif, il nous invite à découvrir la richesse de ces paysages avec ses contrastes et sa diversité. Inutile de parcourir des milliers de kilomètres : il suffit d’ouvrir les yeux et de prendre le temps d’observer ce qui nous entoure. Par ses clichés, Théo rappelle combien il est crucial de préserver ces écosystèmes fragiles, véritables refuges de biodiversité. Une invitation à la contemplation, mais aussi à la réflexion. Où ? Tunnel - Entre la salle René Pourny et le Chapiteau Producteurs Quand ? Tous les jours

ATELIERS DE COUTELLERIE “ASSEMBLE TA VACHETTE !” AVEC LAMES DU COMTÉ

Durant 1h, le coutelier, c’est vous ! Muni d’un marteau et d’une enclume, vous allez riveter la lame au manche, façonner le manche et mettre l’huile qui révélera les nuances du bois et dévoilera toute la splendeur de votre oeuvre. (Activité accessible sur réservation, destinée aux adultes, où chaque participant repart avec le couteau qu’il aura monté lui-même) Où ? Stand n°E14 - Plein Air Quand ? Tous les jours

STITCH ET BUZZ L’ECLAIR

Deux héros bien connus s’invitent à l’événement pour faire rêver petits et grands ! Préparez vos appareils photo, car Stitch le farceur et Buzz l’Éclair, le célèbre ranger de l’espace, seront là… en chair, en poils et en costume. Où ? En déambulation sur la Foire Quand ? Samedi 13 septembre après-midi

PHOTOCALL

Posez, souriez et repartez avec un souvenir de cette Haute Foire 2025 ! Où ? Entrée de la salle René Pourny Quand ? Tous les jours

BALADE A CHEVAL AVEC LOU & CO’

Découvrez l’association LOU & CO’, créée par quatre passionnés : Élodie, Éléa, Florian & Lou-Éléonore. Spécialisés dans le spectacle équestre, ils vous proposent, de jolies balades à cheval pour petits & grands. Venez les rencontrer et partager un moment unique avec leurs chevaux ! Où ? Plein Air Quand ? Samedi 13 et dimanche 14 de 13h à 17h

TOBOGGAN GONFLABLE

Envie de sensations, de rires et de glissades ? Rendez-vous au toboggan gonflable. Ouvert à tous les enfants, gratuit et à volonté ! Où ? Stand n°E78 - Plein Air Quand ? Tous les jours

ATELIERS MAQUILLAGE AVEC PETITS LOUPS

Petits Loups se joint à la fête et vous propose des ateliers maquillage pour sublimer petits et grands avec leur création préférée (tarifs sur place) ! Où ? Entrée de la salle René Pourny Quand ? Samedi 13 septembre

Infos +

Haute Foire du jeudi 11 au samedi 13 septembre 10h – 23h* et Dimanche 14 septembre 10h–19h

  • Le Chapiteau Principal & les espaces Plein Air ferment à 21h, le chapiteau Produits du Terroir & la salle René Pourny ferment à 23h
  • TARIF PLEIN : 6 € TARIF RÉDUIT* : 5 € *(enfants de 6 à 11 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes en situation de handicap, & de 20h à 22h du jeudi au samedi soir)
  • ENTRÉE GRATUITE - Pour les enfants de moins de 6 ans - Pour tous à partir de 22h du jeudi 11 au samedi 13 septembre

Allez + loin

haute foire

Publié le 28 aout à 11h19 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Franche-Comté
Economie

Accompagnés par la BGE, 15 projets vont bientôt voir le jour…

Dans le cadre du dispositif national "Entrepreneuriat Quartiers 2030", l’association a mis en place, en mars 2025, la première promotion franc-comtoise de l’Accélérateur Émergence, un programme d'accompagnement intensif dédié aux futurs entrepreneurs issus ou souhaitant s’installer dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 15 projets vont bientôt voir le jour.

bge
Publié le 27 aout à 16h01 par Hélène L.
Grand Besançon Métropole
Economie

Vie économique dans le Grand Besançon Métropole : l’heure du bilan…

VIDEO • Anne Vignot, la présidente de Grand Besançon Métropole, a donné une conférence de presse de rentrée à Temis ce 25 août 2025 sur la situation économique du territoire. L’occasion d’effectuer un bilan du mandat en cours et d’alerter sur la trajectoire que prend le gouvernement à propos de la loi de finances.

anne vignot économie Grand Besançon Métropole
Publié le 26 aout à 15h01 par Hélène L.
France
Economie Politique

Budget 2026 : François Bayrou va demander un vote de confiance à l’Assemblée nationale

Le premier ministre a annoncé lundi 25 août 2025 qu’il engagera la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre prochain lors d’une session extraordinaire sur une déclaration de politique générale ayant pour objet la maîtrise des finances publiques françaises. François Bayrou va ainsi abattre une périlleuse carte pour faire adopter son plan d'économies budgétaires, mais son gouvernement semble voué à tomber tant les oppositions refusent unanimement de lui accorder un sursis.

assemblée nationale budget françois bayrou premier ministre vote de confiance
Publié le 26 aout à 08h26 par Elodie Retrouvey
Grand Besançon Métropole
Economie Nature

Deux nouveaux forages pour sécuriser l'apport en eau du Grand Besançon

Le lundi 18 août 2025, le préfet du Doubs a placé le département en alerte renforcée sécheresse, entraînant des mesures de restriction pour l’utilisation de l’eau. Dans un contexte de changement climatique, de tels épisodes pourraient se multiplier. C’est pourquoi, le mercredi 20 août, Grand Besançon Métropole a inauguré deux forages, qui contribuent à sécuriser l’approvisionnement en eau de Besançon et de ses environs.

christophe lime forage gestion de l'eau Grand Besançon Métropole source de la loue
Publié le 24 aout à 10h41 par Salomé F. • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Concours ”Initiative au féminin” : l’appel à candidature est ouvert en Bourgogne Franche-Comté

”Initiative au féminin” a été créé pour récompenser des femmes qui ont franchi le pas de la création ou de la reprise d’entreprise. Les femmes qui ont un projet d’entreprise en Bourgogne Franche-Comté sont appelées à participer au concours 2025 pour tenter de remporter une dotation financière.

entreprise femme
Publié le 20 aout à 16h41 par Elodie Retrouvey
France
Economie Education

La prime de l’allocation de rentrée scolaire versée dès ce mardi 19 août 2025

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée ce mardi 19 août 2025 aux familles concernées ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans. Elle est destinée à aider les familles à "assumer le coût de la rentrée scolaire" rappelle sur la caisse d’allocation familiale (CAF) sur son site internet. On passe en revue ce qu’il faut savoir sur cette aide à la rentrée.

aide allocation caf finances rentree scolaire
Publié le 19 aout à 10h55 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Santé

Sondage – Seriez-vous prêt à consommer des médicaments recyclés ?

C’est l’une des dernières proposition de la ministre du Travail et de la Santé Catherine Vautrin, recycler les médicaments rapportés en pharmacie afin de limiter le gaspillage des médicaments estimé à 1,5 milliard d’euros par an. Les médicaments seraient alors, après analyses, remis dans le marché. Mais, en tant que consommateur, seriez-vous prêt à prendre des médicaments recyclés ? C’est notre sondage de la semaine !

médicament ministre de la santé recyclage sondage
Publié le 23 aout à 11h05 par Elodie Retrouvey

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

Les sentiers de randonnées à découvrir dans le Doubs
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un(e) Sérigraphe en CDI !
Infos Pratiques

Ouverture d’une nouvelle boutique dédiée au badminton à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos places pour le match ESBF / Strasbourg ATH le 10 septembre

Insolite - Un nid de martin pécheur observé à Besançon

Sondage

 16.71
légère pluie
le 28/08 à 12h00
Vent
3.65 m/s
Pression
1010 hPa
Humidité
94 %
 