Invités d’honneur, exposants, ateliers… Zoom sur le programme de la Haute-Foire de Pontarlier

Lors des trois jours de la Haute Foire de Pontarlier, du 11 au 13 septembre 2025, il sera possible de retrouver aussi bien des exposants, des ateliers mais aussi des animations musicales…

Une Haute Foire en musique

Sur la scène de la salle René Pourny, on retrouvera :

LUDIVINE FAIVRE EN TRIO

Ludivine Faivre vous invite à un voyage musical sensible et vibrant. Accompagnée de Benoît Chabod à l’accordéon et Rémi Doubi à la guitare, elle tisse sur scène des instants d’émotion pure, entre poésie et énergie. Un moment suspendu à ne pas manquer ! Quand ? Jeudi 11 septembre à 20h

JULIEN LOCATELLI

Avec son accordéon, Julien Locatelli vous offre une parenthèse joyeuse et chaleureuse ! Musicien et chanteur passionné, il mêle mélodies entraînantes, chansons pleines de vie et clins d’oeil à la tradition. Un concert généreux, festif et convivial à apprécier en famille ou entre amis ! Retrouvez-le également en déambulation dans les allées de la Haute Foire les 13 et 14 septembre. Quand ? En concert vendredi 12 septembre à 20h et en déambulation les 13 et 14 septembre

LATCHÈS EN QUINTET

Avec leur passion commune pour le jazz, la chanson française et les musiques du monde, les cinq complices de Latchès vous embarquent pour une escapade musicale aux multiples saveurs. Porté par la voix envoûtante d’Olivia, le quintet mêle swing, mélodies d’ailleurs et grands classiques revisités… Un moment chaleureux et dépaysant à savourer sans modération ! Quand ? Samedi 13 septembre à 20h

MADAM’ EN DUO

Entre émotions profondes et énergie contagieuse, Madam’ chante avec passion son quotidien de femme, de maman et d’artiste. Ses chansons sincères et engagées vous entraînent dans un tourbillon où se mêlent joie, colère et espoir. Un concert intense et vivant à découvrir ! Quand ? Dimanche 14 septembre à 16h

Du côté des animations et des stands…

Les exposants

De nombreux exposants feront le déplacement sur le site de la Haute Foire. On pourra retrouver : aménagement intérieur et extérieur, vérandas et pergolas, déco, ameublement, literie, chauffage et énergies, construction, produits du terroir et du monde (spiritueux, vins et bières*, huîtres, fromages, foie gras, olives, salaisons, sirop d’érable, thé, café, glace artisanale, épices, bonbons, douceurs sucrées et bien d’autres), immobilier, produits malins pour la maison, architecture, artisanat, bien-être, autos, vélos, motoculture, isolation, mutuelles et assurances, menuiseries et fermetures, bijoux, médias et collectivités, organisation de mariages, tourisme, sécurité, patrimoine...

Le toute avec des produits gourmands régionaux.

Stand de la Ville de Pontarlier

Vous souhaitez vous informer sur la Ville de Pontarlier, ses services ou ses animations ? Rendez-vous sur leur stand à la Haute Foire ! Rencontrez les équipes et apprenez-en plus sur les outils qui vous permettent de rester connectés à la vie locale

[JEU PONTA’QUIZ]

Envie d’un moment ludique et instructif ? Participez à un mini quiz gratuit et tentez de remporter des surprises en explorant nos différents thèmes : l’histoire de Pontarlier, ses personnages célèbres, son patrimoine architectural, ses évènements sportifs et culturels,son environnement naturel, sa gastronomie locale et sa vie économique... De quoi (re)découvrir Pontarlier tout en vous amusant ! Où ? Stand n°G35 - Chapiteau Principal Quand ? Tous les jours

ANIMATIONS LUDIQUES AVEC LA MFR

La MFR vous propose diverses animations pour petits et grands, au programme : ateliers de création de masques animaliers, jeux autour des sites touristiques du Haut-Doubs et concours de dessins ! Où ? Stand n°I25 - Chapiteau Principal Quand ? Tous les jours

ANIMATIONS AVEC LA FÉDÉRATION COMMERCE GRAND PONTARLIER

Participez à un moment unique aux côtés de la Fédération Commerce & Artisanat Grand Pontarlier ! Assistez en direct aux émissions radio d’Ici Besançon, animées autour d'une sélection de représentants du tissu économique local : commerce, sport, culture et bien plus encore. Participez également à une grande enquête et tentez votre chance au tirage au sort pour remporter des chèques cadeaux et de nombreux lots ! La présence des associations de commerçants, notamment Commerce Pontarlier Centre, apportera une touche festive avec diverses animations. Venez à la rencontre des commerçants et artisans locaux, véritables acteurs de la vie économique du territoire. Où ? Stand n°H34 - Chapiteau Principal Quand ? Tous les jours

ATELIERS BIATHLON AVEC LEARN-O-BIATHLON

Profitez d’ateliers biathlon à projectiles virtuels pour tous les âges avec Learn-O-Biathlon et initiez-vous à cette discipline de manière ludique et sécurisée ! Où ? Stand n°E31B - Plein Air Quand ? Tous les jours par sessions de 45 mn

ATELIERS «SECRETS D’AVENTURIERS» AVEC SAVOIR FAIRE + AVEC

Venez découvrir les techniques de survie : filtrer de l’eau, faire du feu, se protéger des intempéries, réaliser des nœuds utiles… Testez en direct des astuces d’explorateurs pour survivre en milieu hostile ! - Défi Eau : apprenez à filtrer l’eau pour la rendre potable. - Défi Feu : allumez un feu sans briquet ni allumettes. - Défi Tortue : faites face à la tempête avec une simple couverture de survie. - Défi Nœuds : fabriquez abris et pièges grâce aux bons nœuds. Où ? Stand n°E66 - Plein Air Quand ? Tous les jours de 10h30 à 13h & de 14h30 à 18h30

EXPOSITION PHOTOS “BEAUTÉ SAUVAGE DU HAUTDOUBS” PAR THÉO BAUMGARTNER

Laissez-vous emporter par la beauté sauvage du HautDoubs, sublimée dans l’exposition photographique de Théo BAUMGARTNER. À travers son objectif, il nous invite à découvrir la richesse de ces paysages avec ses contrastes et sa diversité. Inutile de parcourir des milliers de kilomètres : il suffit d’ouvrir les yeux et de prendre le temps d’observer ce qui nous entoure. Par ses clichés, Théo rappelle combien il est crucial de préserver ces écosystèmes fragiles, véritables refuges de biodiversité. Une invitation à la contemplation, mais aussi à la réflexion. Où ? Tunnel - Entre la salle René Pourny et le Chapiteau Producteurs Quand ? Tous les jours

ATELIERS DE COUTELLERIE “ASSEMBLE TA VACHETTE !” AVEC LAMES DU COMTÉ

Durant 1h, le coutelier, c’est vous ! Muni d’un marteau et d’une enclume, vous allez riveter la lame au manche, façonner le manche et mettre l’huile qui révélera les nuances du bois et dévoilera toute la splendeur de votre oeuvre. (Activité accessible sur réservation, destinée aux adultes, où chaque participant repart avec le couteau qu’il aura monté lui-même) Où ? Stand n°E14 - Plein Air Quand ? Tous les jours

STITCH ET BUZZ L’ECLAIR

Deux héros bien connus s’invitent à l’événement pour faire rêver petits et grands ! Préparez vos appareils photo, car Stitch le farceur et Buzz l’Éclair, le célèbre ranger de l’espace, seront là… en chair, en poils et en costume. Où ? En déambulation sur la Foire Quand ? Samedi 13 septembre après-midi

PHOTOCALL

Posez, souriez et repartez avec un souvenir de cette Haute Foire 2025 ! Où ? Entrée de la salle René Pourny Quand ? Tous les jours

BALADE A CHEVAL AVEC LOU & CO’

Découvrez l’association LOU & CO’, créée par quatre passionnés : Élodie, Éléa, Florian & Lou-Éléonore. Spécialisés dans le spectacle équestre, ils vous proposent, de jolies balades à cheval pour petits & grands. Venez les rencontrer et partager un moment unique avec leurs chevaux ! Où ? Plein Air Quand ? Samedi 13 et dimanche 14 de 13h à 17h

TOBOGGAN GONFLABLE

Envie de sensations, de rires et de glissades ? Rendez-vous au toboggan gonflable. Ouvert à tous les enfants, gratuit et à volonté ! Où ? Stand n°E78 - Plein Air Quand ? Tous les jours

ATELIERS MAQUILLAGE AVEC PETITS LOUPS

Petits Loups se joint à la fête et vous propose des ateliers maquillage pour sublimer petits et grands avec leur création préférée (tarifs sur place) ! Où ? Entrée de la salle René Pourny Quand ? Samedi 13 septembre

Infos +

Haute Foire du jeudi 11 au samedi 13 septembre 10h – 23h* et Dimanche 14 septembre 10h–19h