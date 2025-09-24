Jeu-concours Livres dans la Boucle : découvrez les résultats

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec le festival Livres dans la Boucle

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer aux jeux-concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner des livres à l'occasion du festival littéraire Livres dans la Boucle, qui a eu lieu du 19 au 21 septembre à Besançon.

Les 5 jeux-concours avaient pour thématique Jean-Luc Lagarce, auteur-dramaturge-metteur en scène et comédien franc-comtois, auquel le festival rendait hommage.

Voici les bonnes réponses :

Jeu N°1 / Dans quelle ville Jean-Luc Lagarce est-il né ? Héricourt

Jeu N°2 / Quel est le théâtre fondé par Jean-Luc Lagarce en 1977 ? Le Théâtre de la Roulotte

Jeu N°3 / Quelle pièce de Jean-Luc Lagarce porte le nom d’art visuel ? La photographie

Jeu N°4 / De quelle pièce d’Eugène Ionesco, Jean-Luc Lagarce a-t-il été metteur en scène ? La cantatrice chauve

Jeu N°5 / Quelle est la pièce écrite par Jean-Luc Lagarce où des oubliés tentent d’intégrer une fête ? Noce

Les participants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

Orane BOULAY

Stéphane CABLEY

Violaine HERTER

Flora DOUTAUX

Béatrice MONNEUR

Nicolas BAHBAH

Christophe BARRET

Cyrille MASSON

Sylvie MAZOYER

Eloise BOURG

Les heureux gagnants ont été contactés en amont du festival.

Merci pour votre participation et à bientôt pour de nouveaux jeux !