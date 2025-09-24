Mercredi 24 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
actualité

Jeu-concours Livres dans la Boucle : découvrez les résultats

Publié le 24/09/2025 - 16:45
Mis à jour le 24/09/2025 - 16:42

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec le festival Livres dans la Boucle

©
©

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer aux jeux-concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner des livres à l'occasion du festival littéraire Livres dans la Boucle, qui a eu lieu du 19 au 21 septembre à Besançon.

Les 5 jeux-concours avaient pour thématique Jean-Luc Lagarce, auteur-dramaturge-metteur en scène et comédien franc-comtois, auquel le festival rendait hommage.

Voici les bonnes réponses :

Jeu N°1 / Dans quelle ville Jean-Luc Lagarce est-il né ? Héricourt

Jeu N°2 / Quel est le théâtre fondé par Jean-Luc Lagarce en 1977 ? Le Théâtre de la Roulotte

Jeu N°3 / Quelle pièce de Jean-Luc Lagarce porte le nom d’art visuel ? La photographie

Jeu N°4 / De quelle pièce d’Eugène Ionesco, Jean-Luc Lagarce a-t-il été metteur en scène ? La cantatrice chauve

Jeu N°5 / Quelle est la pièce écrite par Jean-Luc Lagarce où des oubliés tentent d’intégrer une fête ? Noce

Les participants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

  • Orane BOULAY
  • Stéphane CABLEY
  • Violaine HERTER
  • Flora DOUTAUX
  • Béatrice MONNEUR
  • Nicolas BAHBAH
  • Christophe BARRET
  • Cyrille MASSON
  • Sylvie MAZOYER
  • Eloise BOURG

Les heureux gagnants ont été contactés en amont du festival.

Merci pour votre participation et à bientôt pour de nouveaux jeux !

jeu concours livres dans la boucle 2025 résultats

Publié le 24 septembre à 16h45 par Macommune.info

actualité

Besançon
actualité Santé
Publi-Infos

Avec le “bus Mes Tips Santé”, la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

PUBLI-INFO • Sur la Campus de la Bouloie, le 1er octobre de 10 à 18 h, la CPAM accueille le "bus Mes Tips Santé". À cette occasion, les jeunes auront l’opportunité de découvrir un dispositif unique qui allie animations ludiques, accompagnement personnalisé et informations essentielles sur leurs droits et leur santé.

cpam crous jeunes prévention santé
Publié le 22 septembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
actualité Economie

Offre d’emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !

OFFRE D'EMPLOI • La Compagnie des Familles spécialisée dans la garde d'enfants à domicile recrute pour l'année scolaire 2025/2026 des baby-sitters (H/F) à Besançon (25000) et ses alentours afin de répondre aux besoins de garde de ses familles.
 

baby-sitting la compagnie des familles offre d'emploi offre d'emploi besançon
Publié le 4 septembre à 06h30 par Macommune.info
Besançon
actualité Loisirs Sport
Publi-Infos

Les “Boucles Vauban” le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

PUBLI-INFO • Le 21 septembre, vous l’avez noté se déroule à Besançon les Boucles Vauban, une course à pied  accessible à tous, sur deux distances (5 et 10 kms). Cet événement, certes financé par Decathlon, n’aurait pas été possible sans différents partenaires, notamment le club support de la manifestation : le BAC. L’idée, aujourd’hui, est de vous les présenter, avant que vous les retrouviez lors de cet événement.

bac Boucles Vauban chu de besançon course à pied décathlon decathlon besancon sport
Publié le 28 juillet à 07h00 par Macommune.info

Avec le "bus Mes Tips Santé", la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

Une nouvelle enseigne déco vient d’ouvrir à la Galerie Chateaufarine de Besançon
Offre d'emploi

Abdessamad El Montassir expose au Frac Franche-Comté : vernissage le 16 octobre 2025 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

150 exposants au week-end gourmand du Chat Perché
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Fonds d’artichauts gratinés au Mont d’Or

Sondage

 11.55
couvert
le 24/09 à 15h00
Vent
1.75 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
90 %
 