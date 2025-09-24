Jeu-concours Livres dans la Boucle : découvrez les résultats

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer aux jeux-concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner des livres à l'occasion du festival littéraire Livres dans la Boucle, qui a eu lieu du 19 au 21 septembre à Besançon.
Les 5 jeux-concours avaient pour thématique Jean-Luc Lagarce, auteur-dramaturge-metteur en scène et comédien franc-comtois, auquel le festival rendait hommage.
Voici les bonnes réponses :
Jeu N°1 / Dans quelle ville Jean-Luc Lagarce est-il né ? Héricourt
Jeu N°2 / Quel est le théâtre fondé par Jean-Luc Lagarce en 1977 ? Le Théâtre de la Roulotte
Jeu N°3 / Quelle pièce de Jean-Luc Lagarce porte le nom d’art visuel ? La photographie
Jeu N°4 / De quelle pièce d’Eugène Ionesco, Jean-Luc Lagarce a-t-il été metteur en scène ? La cantatrice chauve
Jeu N°5 / Quelle est la pièce écrite par Jean-Luc Lagarce où des oubliés tentent d’intégrer une fête ? Noce
Les participants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :
- Orane BOULAY
- Stéphane CABLEY
- Violaine HERTER
- Flora DOUTAUX
- Béatrice MONNEUR
- Nicolas BAHBAH
- Christophe BARRET
- Cyrille MASSON
- Sylvie MAZOYER
- Eloise BOURG
Les heureux gagnants ont été contactés en amont du festival.
Merci pour votre participation et à bientôt pour de nouveaux jeux !